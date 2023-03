Appena uscito il libro di Rosario Colianni: “Due racconti di una Harley Davison – Il prete e l’ispettore non vedente”

Share Facebook

Appena uscito il libro di Rosario Colianni dal titolo “Due racconti di una Harley Davison” con il sottotitolo Il Prete e L’ispettore non vedente.

I racconti sono creati sulla quotidianità molto originale di personaggi che con la loro simpatia sanno affrontare le problematiche del momento. Il racconto riguarda un parroco con a seguito perpetua e sacrista che affronta il degrado di una grande metropoli e nel contempo onora la missione sacerdotale nella gestione della sua parrocchia. Il secondo racconto, invece, si tinge di giallo con una trama investigativa molto fitta che viene risolta da un investigatore non vedente. Questo secondo racconto, in realtà, pone l’attenzione alla conduzione quotidiana dei soggetti non vedenti. Un libro che mette in risalto le difficoltà dei deboli molte volte trascurate da una società che dà tutto per scontato. Tra le pagine dei racconti è possibile cogliere fatti gradevoli e garbati condotti dalla prima pagina all’ultima pagina con una scrittura molto semplice e con dialoghi piacevoli e alle volte anche ironici.









I due racconti sono collegati da una bella moto, appunto una Harley Davison. Non resta che mettersi in sella a questa moto per conoscere la storia di questi due racconti! Il libro può essere prenotato in qualsiasi libreria o su Amazon o direttamente dalla casa editrice www.susiledizioni.it