Elezioni comunali. Ad Assoro prevista la visita dell’ex Presidente della Camera, Roberto Fico

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Assoro – Martedi 23 maggio, l’ex Presidente della Camera, già seconda carica dello Stato, Roberto Fico sarà in visita nel comune di Assoro. Ad accompagnarlo il consigliere comunale Salvatore Virzì, la parlamentare nazionale del collegio Messina-Enna, on. Angela Raffa ed il Vice Presidente dell’Assemblea Regionale on. Nunzio di Paola.

Verranno presentate all’ex Presidente Fico le problematiche della strada provinciale 7b franata e deformata in più punti, formalmente chiusa al traffico così che le istituzioni possano scaricarsi di ogni responsabilità, ma che i cittadini sono costretti a percorrere giornalmente per lavoro e per tornare a casa. E la disastrosa situazione di AcquaEnna con i continui lavori tampone per sistemare le perdite che non riescono comunque ad evitare i disservizi della mancanza d’acqua e dello stato disastroso del manto stradale delle vie cittadine.

Alle ore 12.30 previsto poi un momento di confronto con i cittadini in largo della Memoria, lungo la via Crisa.