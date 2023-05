Enna: Forum Regionale Sicilia dei giovani avisini

Share Facebook

Successo per il Forum Regionale Sicilia dei giovani avisini provenienti da diverse province dell’isola. L’evento è stato organizzato dalla Consulta giovanile regionale Avis Sicilia, con il sostegno dell’Avis regionale Sicilia e il prezioso contributo dell’Avis comunale di Enna, dell’Avis provinciale di Enna e dell’Avis provinciale di Messina.

Tema della giornata è stata la comunicazione in tutte le sue forme, a partire dalle strategie di comunicazione più idonee ed efficaci a diffondere la cultura della donazione del sangue, sino ad arrivare all’importanza della sicurezza informatica e dei rispettivi metodi utili a riconoscere e a fronteggiare le minacce del web.

Da sempre Avis ha a cuore la sicurezza e la privacy dei suoi donatori che deve essere tutelata con grande serietà, per questo crediamo che la giornata di sabato sia stata un’occasione perfetta per istruire i giovani avisini che saranno il futuro della nostra associazione, preparandoli a svolgere nel migliore dei modi il servizio di volontariato che ogni giorno Avis si impegna a portare avanti.