Leonforte. Diffusione della “cultura della legalità”. Carabinieri incontrano studenti dell’I.C. “Dante Alighieri”

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Enna hanno incontrato gli studenti dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Leonforte alla presenza del dirigente scolastico e del corpo docenti nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità che vede impegnate l’Arma e le istituzioni scolastiche.



Cogliendo l’invito della direzione scolastica che, avendo saputo del bel gesto compiuto da una pattuglia di carabinieri qualche giorno prima, allorché i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si erano prodigati a ritrovare e riconsegnare ad un giovane scolaro il suo “l’amichetto del cuore, ossia un coniglietto smarrito a cui il bambino era molto legato, aveva pensato ad un incontro per avvicinare i bambini all’Arma e permettere lori di riconoscere nei carabinieri quelle figure amiche, alle quali rivolgersi nei momenti di bisogno. L’incontro ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto diretto con il “mondo” dell’Arma ed aver modo di comprendere più da vicino le attività che i carabinieri svolgono quotidianamente al servizio del cittadino. Nella circostanza Ufficiali e Marescialli hanno spiegato ai giovani studenti il concetto di vicinanza dell’Arma al territorio e prossimità al cittadino, spiegando quali sono i compiti che ogni giorno un carabiniere deve assolvere, rispondendo alle tante le domande e le curiosità dei bambini.