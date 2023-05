Enna. Pallamano Giovanile, proseguono i campionati con le finali regionali

Share Facebook

Esaurita l’attività federale della Orlando Pallamano Haenna con la promozione in serie A1 Silver, ora l’attenzione della società è rivolta all’attività giovanile, soprattutto sui campionati provinciali Under 13 e under 15 per conquistare il diritto a partecipare alle finali regionali che si svolgeranno a Petrosino. Nel quarto concentramento Under 13 la Orlando Haenna B ha battuto il Girgenti per 24-13 ed ha sconfitta la formazione A dell’Orlando Haenna per 27 a 2 con Salvo Spalletta e compagni che mantengono la testa della classifica con un margine di vantaggio nei confronti degli avversari. Il prossimo concentramento si disputerà sempre ad Enna il 28 maggio. La formazione ennese dell’under 15 è stata impegnata nella finale regionale che si è disputata a Petrosino con la partecipazione delle squadre siciliane che hanno acquisito il diritto a partecipare a questa finale per l’assegnazione del titolo regionale ed il diritto a partecipare alla fase nazionale che si disputerà a Chieti. Gli incontri dei quarti di finale della Final Eight regionale Under 15 di Pallamano maschile si sono disputati a Petrosino, organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh, presieduto da Sandro Pagaria con l’organizzazione a cura della società il Giovinetto. La Under 15 Pallamano Haenna ha concluso il torneo al sesto posto dopo essere stata battuta per 22-21 dalla Pallamano Villaurea. Le attività giovanili della Pallamano Haenna continuano perché c’è da partecipare a due concentramenti under 13 e soprattutto alla finale a quattro squadre che si disputerà a Scicli il 18 giugno.