Difesa, Minardo in visita al Muos di Niscemi

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha visitato questa mattina la stazione per le trasmissioni radio navali della Marina Usa, a Niscemi, nel Nisseno.

Minardo è stato accompagnato nella visita dalla Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds ed è stato accolto dal capitano Aaron Shoemaker, Comandante della Naval Air Station di Sigonella.

“Conosciamo tutti l’importanza del sistema Muos per gli Usa e per l’intera Alleanza Atlantica – sottolinea Minardo – e il nostro impegno è mirato a valorizzare la presenza della stazione ed i suoi rapporti con il territorio. Ecco perchè sono convinto che sia necessario mantenere rapporti e coordinamento costanti tra la Difesa italiana, presenza americana, Regione Siciliana ed enti locali. Mi farò promotore di questo percorso dandogli un carattere permanente considerato che non si tratta di una presenza occasionale bensì strategica”.

Alla visita hanno partecipato anche il deputato regionale nisseno Michele Mancuso e il sindaco di Niscemi Massimiliano Valentino Conti.

foto ufficio stampa Minardo

(ITALPRESS).