Baskin. Docenti di otto province siciliane ad Enna per un corso di aggiornamento

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Oltre 80 docenti di attività motorie e provenienti da tutta la Sicilia si sono riuniti presso il Liceo Musicale Alighieri di Enna bassa per partecipare al Corso di aggiornamento per svolgere l’attività del Baskin nelle scuole. Il Baskin è un’attività sportiva variante del Basket dove i diversamente abili e i normodotati giocano in squadre assieme ed in modo paritario. Infatti la stessa parola Baskin è la “fusione” di Basket ed Inclusione. L’evento è stato organizzato dall’Associazione insegnanti di educazione fisica dall’Ente Italiano sport inclusivi e dal Comitato Sicilia e provinciale Enna Uisp che ha curato tutto l’aspetto organizzativo e tecnico. Un confronto molto importante per migliorare in modo ottimale l’attività di questo sport che riesce a far convivere nel gioco alla pari diversamente abili e normo dotati. Un’esperienza risultata positiva e che l’Uisp cercherà di riproporre in prossimo futuro.