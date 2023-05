Enna. Il pilota Simone Patrinicola protagonista a Pergusa

Share Facebook

Enna. Tra i protagonisti della manifestazione automobilistica svoltasi sabato e domenica a Pergusa sotto la pioggia c’è Simone Patrinicola.

Il giovane pilota ennese ha centrato una duplice affermazione nella classe ProAm della GT Cup e nell’intera divisione GT Cup. Simone Patrinicola si è alternato al volante con i compagni di team Demarchi e Di Mare, guidando nella fase centrale per circa 40 minuti e mantenendosi nelle prime posizioni di classifica. “Sono ovviamente molto soddisfatto – ha dichiarato Simone – iniziare bene la serie Endurance era evidentemente il nostro obiettivo, dopo le sfortune avute nel corso della prima gara di Misano. Sono doppiamente contento perché oltre a centrare la vittoria di classe e gruppo abbiamo evidenziato una buona amalgama, girando tutti e tre su tempi del tutto molto simili, il che significa essere sempre presenti nella gara e nelle prime posizioni. Correre con soli quattro giri preliminari effettuati non era facile, perlopiù in quelle condizioni meteo, ma il risultato ci appaga appieno e rilancia le nostre ambizioni per una stagione importante. Vincere sulla pista di casa acquisisce sempre un sapore particolare e ci spinge sempre a fare meglio”. Simone ha avuto anche un riconoscimento ufficiale, conferito al pilota ennese, tramite Giancarlo Fisichella, protagonista assoluto a Pergusa, una targa per le sue prestazioni.