Viabilità Enna. Rispettato il cronoprogramma per Sp 32 e 48, firmato contratto per sistemazione Sp 57 territorio di Assoro, PNRR si cerca un tecnico e un esperto amministrativo

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, assieme all’ingegnere Grasso e il parroco Maurizio Nicastro si erano lasciati lo scorso 29 marzo in occasione di un loro incontro con un impegno preciso. Mettere in cantiere entro la fine di giugno i lavori per la sistemazione della Sp 32 e 48 per oltre 13 chilometri di strada. Una strada particolarmente cara alla comunità di Cacchiamo perché consente ai fedeli di raggiungere la chiesa di san Giuseppe. Con l’approvazione del progetto e con il sorteggio previsto per oggi, tra le 20 imprese che hanno manifestato l’interesse a realizzare i lavori, è stato rispettato dal responsabile unico del procedimento, Salvatore Ragonese, coadiuvato dal geometra Giuseppe Trovato, il cronoprogramma. Le imprese sorteggiate hanno tempo fino al 12 giugno per presentare la loro offerta. Gli interventi previsti nel progetto riguarderanno 13 chilometri di strada dove si provvederà al rifacimento del piano stradale oltre che alla sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale e avranno un costo di 1 milione e 519 mila euro finanziato con fondi del Ministero.

E’ stato firmato alla presenza del segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Enna, Michele Iacono, e del dirigente del settore Viabilità, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, il contratto con i rappresentati legali della ditta aggiudicatrice la Forel Impianti Srl di Agrigento per la realizzazione dei lavori sulla strada provinciale n° 57, nel territorio di Assoro. I lavori che saranno consegnati nei prossimi giorni sono stati aggiudicati con un ribasso a base d’asta del 29,14 per cento e per un importo di 174 mila euro circa. Si tratta di un’arteria che consente di collegare il comune di Assoro all’area industriale di Dittaino, tratto particolarmente trafficato da mezzi pesanti per raggiungere grossi stabilimenti commerciali, tra cui quello del Gruppo Arena. L’arteria era rimasto l’unico tratto di infrastruttura viaria non manutentata di tutta l’area industriale. A seguire gli interventi, che riguarderanno la manutenzione del piano viario e la riqualificazione della rotonda con la sistemazione della segnaletica stradale, sarà il direttore dei lavori e Rup, il geometra Mario Perticaro. ” Continua il nostro impegno per migliorare le condizioni di percorribilità della rete provinciale. Nelle ultime settimane abbiamo messo in cantiere diversi interventi – ha dichiarato Grasso- utilizzando per alcuni i proventi derivanti dalla vendita della Kore, come nello specifico per la direttrice Troina- svincolo di Agira, comprendente la Sp 34, la Sp 100, la Sp 22, la Sp 21 e la Sp 21bis, la Sp 18 Agira-Nicosia e la Sp 23 b Regalbuto – Catenanuova. Si tratta di arterie strategiche per il collegamento della zona nord della provincia sia con l’asse autostradale che con i comuni limitrofi”.



PNRR. La ex Provincia cerca un tecnico e un esperto amministrativo

I due avvisi pubblicati nel portale istituzionale dell’Ente

Anche il Libero Consorzio comunale di Enna, come la quasi totalità degli enti locali, è costretto a fare i conti con la mancanza di personale, altamente specializzato, che non si concilia con l’esigenza di portare a compimento i progetti già finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Per questa ragione sulla base di quanto introdotto dalla legge di conversione n.79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, il Libero Consorzio ha potuto procedere direttamente alla selezione e alla successiva contrattualizzazione di professionisti di alta specializzazione, sulla base di uno schema di contratto-tipo, predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. A tal fine sono stati pubblicati sulla pagina istituzione dell’Ente due avvisi di cui uno per la selezione di un tecnico esperto di opere pubbliche, ingegnere o architetto, profilo senior e l’altro per la selezione di un esperto nel settore giuridico – amministrativo, profilo senior. Per entrambi si tratta di conferimento di incarico da finanziare nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 /2020 – Iniziativa “Professionisti al Sud”. Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale «InPA» disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del 1 giugno 2023, ossia dieci giorni dopo alla pubblicazione dell’avviso sul portale unico del reclutamento “InPA”.