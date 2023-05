Exit poll, a Catania Trantino al 62-66%, a Trapani testa a testa

ROMA (ITALPRESS) – Secondo gli Exit Poll di Noto Sondaggi per Vr Sicilia a Catania su un campione del 100% Enrico Trantino si attesta tra il 62,0 e il 66,0″. Distaccato Maurizio Caserta tra

il 21,5 e il 25,5. Qundi Gabriele Savoca è posizionato tra 2,0-5,0 e Giuseppe Lipera tra 1,0-4,0.

A Trapani c’è una situazione di parità tra Maurizio Miceli e

Giacomo Tranchida, entrambi tra 38,0-42,0%. Per quanto riguarda Siracusa i primi 3 sono: Ferdinando Messina (26,0-30,0%), Francesco Italia (24,0-28,0) e Renata Giunta (18,0-22,0). A Ragusa in testa Giuseppe Cassì (59,0-63,0).

