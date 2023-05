Gagliano C.to amministrative 2023: eletto Sindaco Vincenzo Giuseppe Baldi 51,98% votanti 65,63%

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest





Gagliano. Sono due i candidati per la poltrona di primo cittadino a Gagliano: Vincenzo Giuseppe Baldi e Leana Bisignano. Due anche le liste civiche collegate a loro per il Consiglio comunale, presentate martedì scorso in municipio.

POPOLAZIONE (censimento 2011): 3.344

Dopo mesi di trattative, si è raggiunto l’accordo tra i vari gruppi che sostengono i due candidati. Le liste vedono in campo molti giovani pieni di entusiasmo e sono animate da idee fresche e vivaci. Per la lista “Cambiamo Gagliano – Baldi sindaco” sono stati designati assessori: Graziano Li Calzi e Agata Alida Brazzaventre. I candidati al Consiglio comunale sono: Valeria Balsamà, Concetta Cocuzza, Anita D’Anna, Nuccio Fiorenza, Grazia Grippaldi, Mariantonietta L’Episcopo, Carmelinda Lupica, Giuseppe Mascaro, Rosario Enrico Palmisano, Giuseppe Raimondi, Antonio Scardilli e Antonio Sparaino.

Per la lista “Impegno e libertà – Leana Bisignano sindaco” gli assessori nominati sono: Rosario Muscarello e Angelo Cocuzza. Al Consiglio comunale: Alice Sanfilippo, Giuseppe Dell’Acqua, Donata Laferrera, Davide Stanco, Rosaria Saladdino, Angelo Baldi, Gisella Siciliano, Enzo Di Paola, Dominga Di Gesu, Angelo Cocuzza, Michele Allegra e Nancy Sanfilippo.

Valentina La Ferrera