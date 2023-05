Leonforte amministrative 2023: eletto Sindaco Pietro Livolsi 28,35% votanti 48,20%

Share Facebook

Cinque i candidati per la poltrona di sindaco a Leonforte. Le elezioni amministrative del 28 e 29 maggio e oltre al sindaco verrà rinnovato anche il consiglio comunale.

Consiglio comunale di 16 consiglieri. Il candidato che otterrà più voti sarà eletto sindaco, la sua lista d’appoggio vedrà eletti in consiglio comunale 11 candidati. Il candidato sindaco arrivato secondo verrà eletto consigliere comunale. La lista arrivata seconda vedrà eletti 4 candidati.

I nomi in ordine alfabetico dei candidati e la lista d’appoggio con i nomi dei candidati al consiglio comunale.



POPOLAZIONE (censimento 2011): 12.513

Angelo Calì candidato sindaco della lista Leonforte ai Leonfortesi Angelo Calì sindaco.

Assessori designati: Antonino Dottore, Felicetta Licata e Angelo Parisi.

Sara Azzolina, Pietro Barbagallo, Liliana Barbera, Giovanni Bivona, Rosalba D’Accorso, Luca Di Leonforte, Antonio Dottore, Maria La Ferrara, Sonia Leanza, Maria Grazia Li Volsi, Felicetta Licata, Davide Mangione, Marta Mobilia, Gaetano Monsù, Flavio Rossello Salvatore Smario.

Cinzia Cammarata candidata sindaco della lista Progetto Leonforte.

Assessori designati: Alfredo Battiato, Davide Barbera, Antonella Caggegi e Sandro Scavuzzo.

Maria Grazia Algerì, Antonella Azzolina, Davide Barbera, Antonella Caggegi, Filippo Cangeri, Graziano D’Amico, Edwige Di Marco, Vincenzo Furno, Francesca Pittalà, Vincenzo Prestifilippo, Angela Russo, Danila Sberna, Carmelo Scaravilli Fucile, Massimiliano Trecarichi, Natascia Trovato, Cristina Venticinque.

Ferdinando De Francesco candidato sindaco della lista Leonfortesi con De Francesco Ferdinando candidato sindaco.

Assessori designati: Francesco Ferlito, Antonino Impellizzeri e Santa Monachino.

Carmela Armenio, Emmanuele Castrogiovanni, Vincenzo Castrogiovanni, Concettina De Francesco, Ferdinando De Francesco, Antonina Di Stefano, Nicolò Lo Presti, Laura Filippa Piazza, Giacomo Profeta, Gioacchino Valenti, Raffaele Vicari, Felicia Antonella Virzì.

Piero Livolsi candidato sindaco della lista PD e Leonforte al Centro Livolsi sindaco.

Assessori designati: Sabrina La Ferrara, Adriano Licata, Rosa Elena Pedalino.

Samantha Astolfo, Linda Aurea, Antonio Barbera, Antonino Di Naso, Francesca Ferragosto, Luigi Gandolfo, Stefania Germanà, Carmelo Gervasi, Salvatore Grillo, Antonio Iraci Sareri, Adriano Licata, Rosa Elena Pedalino, Federico Pioppo, Francesca Romano, Francesca Spataro, Francesca Stella.

Salvatore Sauro candidato sindaco della lista Salvatore Sauro sindaco.

Assessori designati: Giuseppe Anselmo, Roberto Maurizi e Valeria Mazzola.

Enzo Perrica, Enrico Caruso, Anna Valenti, Antonino Laneri, Rodica Manna, Giovanni Galanti, Alessia Salanitro, Dalila Orlando, Maurizio Arpidone, Giuseppe Pastaro, Graziella Grillo, Diego Vasta, Giovanni Leonforte, Rosario Salatino, Concetta La Delfa.