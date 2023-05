Troina amministrative 2023: eletto Sindaco Alfio Giachino 77,74% votanti 53,92%

Share Facebook

Troina. Saranno Alfio Giachino (44 anni) e Alfio Linguanti (52 anni) a contendersi la carica di sindaco nelle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. Giachino, libero professionista laureato in ingegneria civile, è un politico di lungo corso: consigliere comunale del Pd (2003-2008 e 2008-2013), presidente del consiglio comunale (2013-2018) e vicesindaco (2018-2023). Linguanti, libero professionista del fitness diplomato geometra, è stato candidato in liste di centro destra nelle passate elezioni ma non eletto. Giachino è sostenuto dalla coalizione di centrosinistra: Pd, Psi e Idee in Comune. Sostiene Linguanti la coalizione di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Mpa e persone di area liberale. Entrami i candidati a sindaco hanno presentato ciascuno la lista di 12 candidati per il consiglio comunale e indicato gli assessori. Di assessori ne hanno indicato, in prima battuta, tre ciascuno. Dopo le elezioni, il vincitore sceglierà il quarto assessore. Giachino ha designato assessori: Fabio Venezia, Salvatore Leanza e Silvana Romano. Sono tutti e tre del Pd gli assessori designati da Giachino. La scelta del quarto assessore verrà fatta alla luce dei risultati elettorali. Il fatto che Romano, Venezia e Giachino siano stati componenti della stessa giunta Venezia che ha guidato fino ad oggi il comune di Troina, fa pensare che, nel caso in cui Giachino vincerà le elezioni, la sua amministrazione sarà nel segno della continuità con le due precedenti amministrazioni del sindaco Venezia. Non si conosce ancora il programma del candidato sindaco Linguanti, che lo comunicherà nei prossimi giorni. Intanto ha designato tre assessori: Luigi Casabona, Francesco L’Episcopo e Giuseppe Santoro. Dalle opinioni che circolano negli ambienti di centrodestra, che danno giudizi molto severi sulle due amministrazioni Venezia, l’amministrazione Linguanti, qualora questi vincerà le elezioni, segnerà una rottura rispetto alle due precedenti amministrazioni di centrosinistra. Questi i candidati al consiglio comunale delle due liste in competizione: ‘Lista Civica-Troina, Insieme’ a sostegno di Linguanti: Giuseppe Amata, Guerina Bongiovanni, Giuseppe Calaciura, Daniela Carrubba, Luigi Casabona, Nicola Castello, Lucia Federica Gagliano, Francesco L’Episcopo, Salvatore Linguanti, Loris Randelli, Angelica Sidotti e Luigi Trovato; ‘Lista Civica-Troina Bene Comune’, che sostiene Giachino: Martina Amata, Valentina Carrubba, Donatella Greco, Salvatore Leanza, Antonino Musumeci, Silvana Romano, Sandro Santa Paola, Giuseppe Schillaci, Luigi Sotera, Saveria Stancampiano, Lucia Suraniti e Silvio Trovato.

Silvano Privitera