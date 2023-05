La storia di Aidone si tinge di rosa. Annamaria Raccuglia è il primo sindaco donna

Share Facebook

Aidone. La storia di Aidone ha il suo primo sindaco donna. Annamaria Raccuglia, collegata alla lista “Impegno per Aidone”, espressione del centrodestra, ha ricevuto il consenso dei cittadini aidonesi che l’hanno premiata con 793 voti, distaccandosi di 141 voti dalla seconda arrivata, Sonia Gangi, collegata alla lista civica “Primavera aidonese”, espressione del centrosinistra, che ha ottenuto 652 voti. “Questa, non è la mia vittoria – ha dichiarato Raccuglia subito dopo aver saputo l’esito- ma di tutta la lista civica “Impegno per Aidone”, di tutti i consiglieri, della politica onesta e trasparente”. Il candidato a sindaco Roberto Trovato con la lista civica “Aidone è viva” ha preso 535 voti e infine Carmelo Donatello con la lista civica “Rinascita” ha ottenuto 505 preferenze. Ad Aidone, si è votato con il sistema maggioritario. Gli aventi diritto al voto erano 6363. I votanti sono stati 2568 di cui 1251 maschi e 1317 femmine. L’affluenza alle urne ha registrato un calo del 44,82% rispetto alle amministrative del 2019. Lo spoglio è avvenuto, subito dopo la chiusura dei seggi. Alle 17:21, il dato parziale vedeva già in testa Raccuglia con 394 voti (32,78%). A seguire, Gangi con 309 voti (25,71%), terzo Trovato con voti 280 (23,29%) e quarto Donatello con 219 voti (18,22%). La neo sindaca, insegnante di scuola Primaria, vicepreside, sposata e con una figlia, ha atteso l’esito dello spoglio a casa. Appena ricevuta la notizia della vittoria, si è recata al seggio dove ad aspettarla c’erano i sostenitori e i suoi candidati al consiglio comunale. Visibilmente commossa ha dichiarato: ”Ringrazio tutti i cittadini che hanno dato il consenso e che hanno creduto nel nostro progetto. Non era una vittoria scontata, è stata una battaglia combattuta, però ci siamo riusciti e grazie va ai cittadini di Aidone e al nostro paese”. A sostenerla e a congratularsi per l’ottimo risultato anche colleghe ed amici del vicino comune di Valguarnera, dove Raccuglia lavora. ”Annamaria è una persona speciale, con grandi capacità, benvoluta dai colleghi e dai genitori” – ha dichiarato la collega Maria Pia Suffia. La sindaca Raccuglia, con i suoi sostenitori, successivamente si è recata, a piedi, in piazza Cordova dove sono proseguiti i festeggiamenti.

Angela Rita Palermo