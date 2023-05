Questionario per la Strategia Area Interna Troina da compilare e inviare entro il 10 giugno

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

All’elaborazione della strategia di sviluppo dell’Area Interna Troina, oltre ai sindaci dei 14 comuni, devono partecipare gli attori rilevanti del territorio: imprese, scuole (docenti e studenti), associazioni locali e tutti coloro che svolgono un ruolo chiave nella strategia. Il Forum Aree Interne chiede agli attori rilevanti del territorio di compilare e inviare on line entro il questionario utilizzando il link di accesso al questionario: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Vision-Territorio. Le informazioni raccolte saranno elaborate e messe a disposizione per arricchire e indirizzare la Strategia Territoriale dell’Area Interna Troina, basandoci su ciò che i cittadini percepiscono come necessità e/o indicano come soluzione. Il link è attivo fino al 10 giugno, pertanto il questionario debitamente compilato deve essere inviato entro il 10 giugno.

Silvano Privitera