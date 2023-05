Aidone. Improvviso malore, muore l’avvocato Giovanni Zagardo

Share Facebook

Aidone. Improvviso malore, muore l’avvocato aidonese Giovanni Zagardo. Il professionista si è sentito male nella mattinata di ieri. Una giornata, come le altre, con le solite attività mattutine: l’accompagnamento dei figli all’autobus per raggiungere la scuola, il pane acquistato al panificio. Rientrato a casa, dove c’era la moglie, l’avv. Zagardo ha lamentato la mancanza di respiro. Subito è intervenuto il fratello Vincenzo, medico, e sono stati allertati i soccorsi. Presso l’abitazione, è giunta l’ambulanza del 118 ed è intervenuto l’elisoccorso ma, per il professionista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. 59 anni compiuti a marzo, sposato con Franca, due figli: Paolo e Cristina, l’avvocato Zagardo esercitava la sua professione nello studio ubicato in via SS. Salvatore, dove è stata allestita la camera ardente. L’avvocato era molto conosciuto ad Aidone e la sua morte improvvisa ha destato sgomento, incredulità e dolore. Fra i tanti messaggi di cordoglio, quelli degli avvocati aidonesi Gabriella Gangi e Carmelo Lombardo: ”Oggi, come un fulmine a ciel sereno – affermano gli avvocati- arriva la terribile notizia: un improvviso malore ci ha portato via l’avv. Giovanni Zagardo, lasciandoci increduli e sgomenti. L’avvocatura perde un professionista serio, preparato, infaticabile ed estremamente corretto, un uomo perbene, di poche parole, ma sempre disponibile e gentile, dedito alla famiglia e alla professione. Mancherà moltissimo a chi ha avuto il privilegio di averlo avuto come amico e collega”- I funerali si svolgeranno, oggi, alle 16:00, nella parrocchia Maria SS di Lourdes in Sant’Anna (antistante il campo sportivo).

Angela Rita Palermo