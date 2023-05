Enna. Il giornalista Flavio Guzzone sarà nominato Cavaliere della Repubblica durante la celebrazione del 77° della fondazione della Repubblica Italiana

Share Facebook

In occasione della celebrazione della celebrazione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, la Prefettura di Enna ha organizzato una serie di iniziative, per il 2 giugno.

Alle ore 09.30, presso la piazza antistante il Monumento dei Caduti di Enna avrà luogo la deposizione della corona d’alloro.

Alle ore 10.00, in Piazza Giuseppe Garibaldi, il Prefetto di Enna, dott.ssa Maria Carolina Ippolito, darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A seguire, verranno consegnate le onorificenze al “merito della Repubblica Italiana” ed una medaglia d’onore alla memoria di un militare deportato ed internato presso un lager nazista.

Tra i cittadini che riceveranno l’alta onorificenza il dott.Flavio Guzzone (nella foto mentre riceve il premio alla carriera dall’Ordine dei Giornalisti – vedi link) Cavaliere della Repubblica per la sua lunga attività sportiva nazionale ed internazionale.

