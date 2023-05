L’Enna Calcio si prepara per la gara di ritorno con il Lamezia

Share Facebook

Pinterest

Il successo per 3-1 dell’Enna sul Lamezia ha dato una certa tranquillità alla squadra gialloverde che da ieri ha iniziato la preparazione per la gara di ritorno di domenica. Obiettivo primario il recupero del regista gialloverde Cosimano, che ha lamentato una distorsione alla caviglia e si spera che il giocatore possa essere in campo domenica a Lamezia dove ci sono a disposizione dell’Enna, due risultati vittoria e pareggio. Risultati che l’Enna, per le sue qualità tecniche, è in grado di conquistare. La presenza di Cosimano è importante considerato le qualità tecniche del centrocampista gialloverde, in grado di guidare la squadra al migliore rendimento. Nel corso della settimana l’impegno è proprio quello di rimettere in sesto il centrocampista in modo da presentarsi a Lamezia con la migliore formazione possibile e puntare con decisione ad un risultato positivo che le consenta di proseguire in questo finale di campionato per arrivare alla finale e magari alla promozione in serie D. Le valutazioni tecniche delle squadre partecipanti portano a considerare che la finale per la promozione in serie D dovrebbe vedere di fronte l’Enna per il girone A e il Siracusa per il girone B di Eccellenza siciliana. Le condizioni ci sono tutte e quindi bisogna fare di tutto per Cocimano possa essere presente domenica contro il Lamezia. Già gli allenamenti della squadra sono iniziate sotto la guida del mister Pippo Strano in un’atmosfera tranquilla e con l’impegno di tutti. L’Enna è nelle condizioni per le sue qualità tecniche di andare avanti in questi incontri diretti che decidono chi deve andare a disputare la finale per la promozione in serie D, bisogna essere sereni, prepararsi al meglio poi sarà il campo a decidere chi raggiungerà il traguardo sperato. I giocatori sono consapevoli dell’impegno da affrontare e tutti stanno lavorando al meglio per centrare il risultato migliore. La società sta preparando la trasferta ed appare possibile che anche un gruppo di tifosi gialloverdi possa essere presente a Lamezia per sostenere la squadra.