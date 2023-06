Amministrative 2023. PD: la segretaria Katya Rapè soddisfatta dei risultati elettorale in provincia di Enna

Share Facebook

Il Partito Democratico provinciale fa un bilancio positivo di questa tornata di elezioni amministrative. Secondo quanto sostiene la segretaria Katya Rapè, i risultati dimostrano la capacità di un partito che “sa mettere in campo una offerta politica” che, “nel solco di una radicata presenza sul territorio e di un’importante tradizione politica e amministrativa, sa produrre rinnovamento ed elementi di innovazione”. “Il Pd in provincia di Enna –afferma con grande convinzione Rapè – c’è e gode di ottima salute. A questo proposito, desidero ringraziare tutti i candidati ai Consigli comunali che hanno dato forza ai nostri candidati sindaco, i segretari di circolo, i deputati Venezia e Marino, la sinistra giovanile e tutti i cittadini che hanno creduto in noi”.

Faccia una analisi politica, questo successo da cosa è testimoniato? “E’ testimoniato dal fatto che abbiamo ripreso la guida del Comune di Barrafranca con Giuseppe Lo Monaco. A lui avevamo affidato il compito di restituire dignità alla politica barrese dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. A Leonforte, città dalla grande tradizione di sinistra, dopo cinque anni, togliamo la guida ad un sindaco di destra per affidarla a Piero Livolsi, stimato professionista e persona dalle grandi qualità umane. A Troina, con circa l’80% dei consensi, si afferma Alfio Giachino, già vicesindaco nell’amministrazione Venezia. Un risultato, quello di Giachino, da attribuire all’ ottimo lavoro di squadra svolto in questi anni dalla coalizione “Troina bene comune” che con grande dedizione, spirito di abnegazione e investendo in primo luogo su legalità e programmazione degli interventi, è riuscita a cambiare volto a una città che si conferma elemento di traino per lo sviluppo dell’intero territorio ennese”.

Però non avete centrato Piazza Armerina e Aidone. Vero, ma abbiamo dato un segnale forte e per poco non siamo riusciti a centrare il risultato con Sonia Gangi e Mauro Di Carlo ai quali va il mio personale ringraziamento e la mia rinnovata stima per la grinta, l’entusiasmo e l’impegno che hanno profuso in questa campagna elettorale”.

Questa è la sua prima campagna elettorale da segretaria, quali sono state le sue sensazioni? “Mi ha molto emozionata l’entusiasmo che ho percepito tra la gente attorno ai nostri candidati al Consiglio comunale, molti dei quali sono stati eletti con un ampio consenso. Molte richieste di adesione al partito democratico tra vecchi e nuovi iscritti mi sono giunte nelle ultime settimane a conferma del fatto che i nostri candidati sono credibili, con le idee chiare, impegnati e competenti. Tante le donne candidate ed elette al consiglio comunale. Tutto questo mi incita a continuare il faticoso ma inarrestabile percorso di rinnovamento intrapreso. Con una punta di orgoglio e senza voler peccare di presunzione mi sento di affermare che siamo l’unica forza strutturata e pienamente inserita nel tessuto sociale di questa provincia, in grado di rispondere alle tante emergenze del territorio. Siamo pronti per affrontare le prossime sfide”.

Giacomo Lisacchi