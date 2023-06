Enna. Altra edizione del premio giornalistico dedicato a Emanuele Fonte

Share Facebook

Si è tenuta presso l’Aula Magna dell’istituto Comprensivo De Amicis, plesso Garibaldi, di Enna la premiazione del premio giornalistico dedicato a Emanuele Fonte, cronista per decenni del quotidiano La Sicilia. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Filippo Gervasi e le professoresse Rosalba e Francesca Fonte figlie dell’illustre giornalista ennese. Nel ricordo di Emanuele Fonte è stato infatti indetto l’annuale concorso che ha visto protagonisti studenti di varie scuole della Sicilia che si sono cimentati nella realizzazione di opere non solo letterarie, quali articoli, ma anche video e foto.

Elenco dei vincitori:

Sezione foto: Primo Premio Maria Chiara Nicolli classe prima D scuola media Garibaldi Enna, docente referente professoressa Filippa la Porta . Sempre sezione foto secondo premio Orlando Giuseppe classe prima D scuola media Garibaldi docente referente professoressa Filippa la Porta.

Primo premio sezione articoli: scuola media Rosso di San secondo Caltanissetta, autori Viviana Privitera e Imbergamo Emma professoressa referente M. Palmeri. Secondo premio classe seconda E La Ferla Giuseppe scuola media Garibaldi docente referente professoressa Carmela Leonte.

Sezione articoli scuola superiore

Istituto superiore Ettore Majorana Cascino di Piazza Armerina: primo premio autori Alessandro di Maggio e Daniele Maria falciglia classe quarta B docenti referenti Alessi Cristina e Liuzzo Filippa. Secondo premio : alunna Restuccia Valeria classe terza A liceo delle scienze umane Enna professoressa referente Claudia Monforte; terzo premio istituto superiore Ettore Majorana Cascino di Piazza Armerina a Francesco Mirabile IV C docente referente Alessi Cristina.



Sezione video

Sezione video primo premio scuola media Garibaldi classe terza A docente referente professoressa Filippa La Porta.

Secondo premio a Ruggero Gaia e Gallina Cristina della classe terza S istituto comprensivo E.De. Amicis plesso Vincenzo De Simone Villarosa docente referente: Teresa Seminara.

Sempre secondo premio ex aequo classe terza E scuola media Garibaldi docente referente professoressa Antonella Passione. Terzo premio classe prima A scuola media Garibaldi: docenti referenti professori Dario Gitto e Alessandra Gaetano.