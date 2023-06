Share Facebook

Gagliano. Ieri, alle 11, è stato proclamato il nuovo sindaco di Gagliano: Vincenzo Giuseppe Baldi. La cerimonia di investitura è avvenuta in un’aula consiliare gremita di gente. La presidente della prima sezione e dell’adunanza, Dina Balsamà, ha proclamato l’eletto sindaco, al quale ha fatto indossare la fascia tricolore, e i consiglieri di maggioranza e minoranza che siederanno negli scranni dell’aula.



Dopo gli adempimenti di rito, il primo cittadino si è rivolto emozionato ai cittadini con parole di ringraziamento: “Vi ringrazio per il vostro consenso. ‘Sarò il sindaco di tutti’ è la frase più abusata in questo contesto, ma ora è più che mai reale, con l’intento di pacificare le parti. Lavoreremo in squadra con i nostri consiglieri per realizzare il programma elettorale, ascoltando anche chi ha una visione di paese diversa dalla nostra. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato spontaneamente. Offrirò il massimo dell’ascolto a chi siederà su questi scranni. Ringrazio gli uffici che collaboreranno per raggiungere i nostri obiettivi. Cercheremo di essere al più presto operativi per fornire le risposte più adeguate”. Accanto al sindaco, i due assessori nominati: Graziano Li Calzi e Alida Brazzaventre. Nei prossimi giorni si lavorerà per le altre nomine.

Baldi ha concluso chiedendo collaborazione a tutti i cittadini.

Valentina La Ferrera