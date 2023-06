Troina. Il tour de force degli scrutatori di ogni competizione elettorale, un lavoro silenzioso e certosino

Share Facebook

Troina. C’è un popolo fatto di volti sconosciuti, che lavora nel silenzio, giorno e notte, con precisione certosina, e di cui nessuno parla. È il popolo degli scrutatori, che con senso di dovere, affrontano il tour de force durante ogni elezione: politica, amministrativa o referendaria.

Un mondo invisibile, ma parallelo a quello degli exit pool e dei risultati elettorali, delle vittorie e delle sconfitte, che lavora in silenzio, per conteggiare i dati, le percentuali, i numeri dietro cui si celano i risultati elettorali.

Un lavoro che richiede non solo spirito di sacrificio, ma pazienza, attenzione e tanto sangue freddo, soprattutto quando i conti non tornano, e si ricontano decine e decine di volte le schede elettorali, su cui gli elettori dovranno esprimere le preferenze.

“È la prima volta che faccio lo scrutatore, racconta un ragazzo, e ho avuto l’adrenalina a mille quando facevamo lo spoglio delle schede, dal nostro lavoro viene fuori il vincitore, e non possiamo commettere errori”.

Un popolo fatto di volti che hanno dei nomi e delle storie, che il più delle volte non hanno niente a che fare con la politica, ma col senso di patria, che è un senso del dovere ormai sconosciuto per molti.

“Faccio lo scrutatore da tanti anni, racconta un altro ragazzo, e non per il gettone, con cui non ci paghi neanche i pasti che consumi, ma perché svolgi un importante lavoro a livello sociale, e poi anche perché è bello conoscere nuove persone con cui fare amicizia”.

A Troina, le 12 sezioni dislocate lungo tutto il territorio comunale, hanno ospitato 5 scrutatori, un segretario e un presidente per ciascuna sede.

In foto, i presidenti di tutte le sezioni (Alessandro Miraglia, Elisa Cantale, Samanta Signore, Adriana Compagnone, Giuseppe Amata, Daniele Litteri, Marilena Pappalardo, Pina Taglialavore, Fabio Salinaro, Silvana Baudo, Walter Amata, coordinati da Concetta Meli e Salvatore Amata) che martedì, durante l’adunanza, hanno ultimato i lavori di scrutinio e hanno proclamato il nuovo sindaco di Troina, Alfio Giachino.

Sandra La Fico