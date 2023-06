Transumanza degli “asini della legalità” a Troina

Share Facebook

In occasione della annuale transumanza degli asini ragusani allevati dall’Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina, il 10 e l’11 giugno si svolgerà un raduno equestre che accompagnerà questi dolcissimi animali dalla vallata dove vivono in inverno, fino ai loro pascoli estivi sui Monti Nebrodi.



Il 10 giugno alle 16,30, i partecipanti si riuniranno in Contrada San Francesco per iniziare la risalita.

Alle 19 circa, gli asini percorreranno alcune delle vie principali del Comune di Troina, fino a raggiungere Piano Fiera. Qui, dalle 20,30 in poi, si terrà la “Festa della Transumanza” con musiche, balli, grigliate e cantastorie. Domenica 11 giugno alle 7 riprenderà la transumanza, fino a raggiungere la caserma-rifugio Bracallà sui Monti Nebrodi, dove gli asini trascorreranno l’estate pascolando liberi nei boschi di proprietà del Comune di Troina.

Il Comune possiede storicamente circa 4.200 ettari di terreni sui Nebrodi. Dopo anni durante i quali la malavita organizzata aveva spadroneggiato sui Nebrodi, grazie alla volontà dell’allora presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci e del sindaco di Troina, Fabio Venezia, la legalità, una volta tanto ha trionfato.

Il processo conclusosi nell’ottobre del 2022, ha sanzionato una truffa milionaria ai danni della Unione Europea relativa ai fondi EU, con condanne a carico di 90 persone per un totale di 600 anni di detenzione, la confisca di 17 ditte individuali e società agricole coinvolte, il risarcimento per gli imprenditori che avevano denunciato l’appropriazione di terreni da parte dei mafiosi, per le associazioni antiracket e le altre parti civili coinvolte. Il 17 maggio del 2016, addirittura, dopo numerosi messaggi e atti intimidatori, Giuseppe Antoci aveva subito un vero e proprio attentato, in un agguato mentre viaggiava in macchina, sventato dall’intervento della sua scorta.

L’Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina, oggi alleva asini ragusani per la produzione di latte e cavalli Sanfratellano. Svolge attività turistico-rurali nel territorio, dando lavoro a numerosi giovani locali. Si è anche munita di un proprio corpo di guardie che sorvegliano e vigilano sui territori e le proprietà comunali, al fine di continuare ad assicurare legalità e sicurezza alle diverse attività, progetti ed iniziative volte alla conservazione, al miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio Comunale sui Monti Nebrodi.