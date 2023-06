Aidone. Si è insediata la sindaca Annamaria Raccuglia. Cerimonia al Comune

Share Facebook

Aidone. Cerimonia di insediamento, al comune di Aidone, del neo sindaco Annamaria Raccuglia. Mercoledì pomeriggio, alla presenza dell’on. Luisa Lantieri, dei consiglieri comunali di maggioranza, dei dipendenti comunali, di sostenitori e amici, è avvenuto il passaggio di consegne tra il commissario straordinario del comune di Aidone Carlo Pecoraro e la sindaca Raccuglia. L’atto inaugurale simbolico della consegna della fascia tricolore segna così il nuovo percorso politico-amministrativo del Comune. “Tramite i miei amici che erano candidati con lei, ho creduto subito in lei – ha detto l’on Lantieri nel suo intervento. – Sono contenta per la sua vittoria perché è una persona per bene, è preparata ed è una donna. Saprà fare sicuramente il sindaco di Aidone”. La sindaca esprime la volontà di volersi mettere subito al lavoro. “I festeggiamenti finiscono oggi,- ha detto- da domani si va in trincea”. Nell’agenda della sindaca, la priorità è data al bilancio stabilmente riequilibrato, a cui ha lavorato il commissario straordinario Pecoraro. “Rinnovo la mia stima al commissario – ha dichiarato Raccuglia- per il prezioso lavoro svolto per la nostra comunità, che noi raccoglieremo. E da dove ha lasciato da lì cominceremo”. Raccuglia ha avuto parole di ringraziamento anche per l’ex sindaco Chiarenza. “Il mio pensiero non può non andare al sindaco precedente- ha sottolineato-. Se stasera sono il sindaco di Aidone lo devo anche a lui quando ha creduto in me e mi nominato assessore nella sua giunta, per aver condiviso un percorso insieme difficile, lo devo a lui quando rinunciando ad una ricandidatura per motivi personali, ha puntato sulla continuità della sua amministrazione indicando me quale candidata a sindaco. “Spero e confido – ha concluso – nel suo supporto e quello che abbiamo iniziato insieme lo continueremo durante la mia amministrazione”. Nel pomeriggio di martedì, nella sede del seggio elettorale, c’è stata la proclamazione di tutti gli eletti di questa tornata elettorale, che attribuisce otto consiglieri alla lista civica della sindaca Raccuglia e quattro alla lista, arrivata seconda, guidata da Sonia Gangi.A sedere tra gli scranni del palazzo di città, per la maggioranza, sono: Tiziana Laversa, la più votata (306), Filippo Curia (172), Angelo Tespi (149), Concetta Profeta (145), Gianlorenzo Suffia (135), Alessandra Mirabella, Giuseppe Catalano (116), Silvia Gangi (104).L’opposizione è rappresentata dalla lista “Primavera aidonese”, che ha ottenuto 694 preferenze, collegata alla candidata sindaco Sonia Gangi, che ha ricevuto 652 voti, la quale di diritto farà parte del consesso. Zagara Palermo (149), Valentina Raccuglia (145) e Maria Donato (139).