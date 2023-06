Aidone: 1^ memorial dedicato ad Emanuele Calcagno, oltre 250 partecipanti

Share Facebook

Aidone. E’ stata un vera e grande festa, ricordando Emanuele Calcagno, il giovane morto, nel giugno di due anni fa, a 24 anni, in sella alla sua moto, in seguito ad un incidente stradale autonomo lungo la provinciale 85 nel Ragusano.



Amici, conoscenti, parenti si sono dati appuntamento per una domenica all’insegna dello sport, della natura: una bella passeggiata a cavallo, attività molto amata da Emanuele. Il memorial, il primo, organizzato dall’associazione I cavalieri della contessa Adelasia, è stato anche un importante evento che ha richiamato 150 cavalieri provenienti da varie parti della Sicilia: Troina, Paternò, Palagonia, Caltagirone, Acate, Vittoria, Niscemi, Gela, Piazza Armerina, Valguarnera, Enna, Mazzarrone, Barrafranca. Al nutrito gruppo, si sono aggiunte altre 100 persone a piedi. La giornata ha avuto inizio con la tappa al cimitero, sulla tomba di Emanuele. L’escursione, poi, in un panorama mozzafiato, tutta all’insegna della natura, ha avuto, quale percorso, i boschi circostanti il territorio aidonese: Ciappino, parte di contrada Noci e di Comunello. “Una bella giornata di socializzazione e di relax ricordando il nostro grande Emanuele – afferma Massimiliano Lembo, portavoce dell’associazione aidonese e promotore dell’evento – Per un giorno siamo riusciti a regalare un sorriso ad una mamma, che ha perso un figlio giovanissimo, convincendola a salire su di una cavalla e ad accompagnarci in questa bellissima passeggiata”.



L’attività ha visto il coinvolgimento delle famiglie dell’associazione de I cavalieri della contessa Adelasia. “Senza il supporto e l’aiuto delle nostre famiglie nell’organizzazione dell’evento – sottolinea Lembo – non saremmo riusciti a realizzarlo”. I partecipanti sono stati ospitati nella campagna dalla famiglia Nobilia per la conclusione della festa.

Angela Rita Palermo