Spareggi per la D, l’Enna Calcio espugna Lamezia (2-3) e va in finale

L’Enna espugna Lamezia Terme e va in finale per la Serie D.

Si è giocato questo pomeriggio allo stadio “Renda” il match di ritorno della semifinale degli spareggi nazionali per la D tra i padroni di casa della Promosport e l’Enna (in foto, domenica scorsa).

Dopo aver vinto la gara di andata per 3-1 i gialloverdi, seppur orfani oggi dello squalificato mister Strano, sono stati autori di un match davvero autorevole e già al termine della prima frazione sono andati al riposo in vantaggio grazie al gol di Agudiak, davvero ispirato in questo finale di stagione.

Nella ripresa poi gli ennesi sono andati in rete altre due volte con Arcidiacono e Federico, mentre i lametini hanno accorciato per due volte le distanze per merito di Baclet e Caddy fissando il risultato finale sul 2-3.

Al triplice fischio grande gioia per i gialloverdi e i loro numerosi tifosi al seguito che adesso, una volta smaltita nelle prossime ore la soddisfazione per la finale conquistata, dovranno prepararsi al meglio per l’atto conclusivo che vedrà gli ennesi contrapposti al Siracusa Calcio (qualificatosi ai danni dello Sporting Club Ercolanese).