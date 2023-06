Sport ed inclusione. Enna, l’istituto Comprensivo De Amicis “Fa Squadra”

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Enna, l’istituto Comprensivo De Amicis “Fa Squadra” e lo fa, come suo solito, in grande stile!



Giovedì 1° giugno, il campetto Pregadio di Enna Bassa ha ospitato la maestosa manifestazione sportiva di fine anno della scuola primaria, con la presenza di tutti gli alunni e dei loro genitori e parenti che, rapiti, hanno assistito alle esibizioni dei propri figli. Coreografie e giochi di squadra eseguiti magistralmente dagli alunni e dalle alunne di tutte le interclassi che hanno avuto come filo conduttore lo sport, l’inclusione, la gioia di stare insieme e, appunto, fare squadra.

Lo spettacolo ha inizio con la parata di tutti i bambini che, con sottofondo della marcia di Radensky, percorrono in fila il perimetro del campo dipingendolo, attraverso le loro maglie, dei 5 colori dei cerchi olimpici.

Le bandiere, portate con onore dai rappresentanti delle diverse classi, accarezzate dal tiepido sole che inaspettatamente ha fatto capolino, danzano armoniche sotto le note dell’inno d’Italia eseguito solennemente dai partecipanti.

Stupore e urla di acclamazione e gioia per il tedoforo d’eccezione, il Dirigente Scolastico Filippo Gervasi che, assieme alla sua collaboratrice Filippa Di Dio e ad alcuni docenti e alunni, in rappresentanza di tutte le classi partecipanti, ha percorso i 400 metri in corsa sorreggendo la torcia olimpica per l’accensione del braciere.

Coinvolgenti presentatori della manifestazione, i docenti Francesco Gatto e Maria Assunta Milotta, protagonisti assoluti i bambini con i loro sorrisi e il loro entusiasmo.

Parole di elogio per l’organizzazione arrivano dal responsabile provinciale delle attività motorie e sportive Filippo Spalletta che afferma come manifestazioni del genere diano l’idea dell’impegno e dell’attenzione che l’istituto De Amicis riserva allo sport e all’inclusione.