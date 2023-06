Aidone: diventerà sede operativa del gruppo politico, la sezione della coalizione “Primavera aidonese”

Share Facebook

Aidone. Diventerà sede operativa di tutto il gruppo politico, la sezione della coalizione “Primavera aidonese”, in via Terranova. Domenica pomeriggio, riunione operativa nella quale si è deciso che la sede servirà come punto di informazione della cittadinanza. Un incontro, quello di domenica, che è servito in primis a fare un’attenta analisi del voto alla luce delle recenti elezioni che hanno visto la lista “Primavera aidonese”, che inglobava Pd, M5S e il movimento Prima Aidone, espressione del centrosinistra, a cui era collegata la candidata sindaco Sonia Gangi che ha ottenuto 652 preferenze (26,24%), mancare la vittoria contro la vincente lista “Impegno per Aidone”, espressione del centrodestra, a cui era collegata la candidata sindaca Annamaria Raccuglia, che ha vinto con 793 voti (31,91%). Alla riunione erano presenti tutte le componenti politiche della coalizione che saranno rappresentate in consiglio, tra i banchi dell’opposizione, dai quattro consiglieri eletti di “Primavera aidonese”, tutte donne: Sonia Gangi, Zagara Palermo, Valentina Raccuglia e Maria Donato. “Saremo la voce di quel circa 70% di cittadini che non ha votato per la coalizione “Impegno per Aidone”-affermano le neolette consigliere. La sezione, con ogni probabilità, diventerà anche la nuova sede del Pd. Un partito formato da una nuova classe dirigente, che vuole essere lontano dalle vecchie logiche di partito, con la volontà di rilanciarsi all’esterno ed aprire le porte a chiunque vorrà. Il prossimo 14 giugno, prima seduta del nuovo consiglio comunale con l’insediamento e il giuramento dei consiglieri neo eletti, eventuali surroghe e il giuramento della sindaca Raccuglia.

Angela Rita Palermo