SS 117. Grave un uomo di Piazza Armerina, travolge gregge di pecore, almeno venti gli animali deceduti

Incidente stradale stamani in territorio di Mazzarino, nel Nisseno, con il conseguente ferimento di una persona. Il sinistro ha avuto luogo lungo la Strada Statale 117 bis centrale sicula, al chilometro 68,600, in direzione Piazza Armerina-Gela.

L’incidente ha visto coinvolto il conducente di un’auto che ha travolto un gregge di pecore che attraversava la Statale. Almeno venti gli animali deceduti. L’uomo – di Piazza Armerina – è stato trasportato al Pronto Soccorso tramite elisoccorso a seguito di intervento del personale del 118. Le sue condizioni sarebbero gravi. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Rilievi in mano ai carabinieri di Piazza Armerina per la successiva ricostruzione della dinamica.

(foto repertorio)