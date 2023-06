Alunni della Mazzini di Valguarnera premiati dall’Università di Perugia per il progetto Matematica e Realtà

Valguarnera. Clima di festa per la premiazione di alcune classi dell’Istituto scolastico Mazzini, presieduto dal dirigente scolastico Grazia Lo Presti, che ha coinvolto gli alunni delle classi 1^C, 2^C, 2^A, 3^A e 3^F della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi primarie 5^A, 5^B e 5^C che si sono cimentati in quattro diverse competizioni. “Matematica e Realtà” è il nome del progetto proposto dall’Università di Perugia e che ha visto in campo anche piccoli campioncini della scuola primaria di Valguarnera nonché docenti di ogni ordine e grado. Realizzato dalle insegnanti di matematica Maria Rita Sardella e Maria Blanca, il progetto ha avuto lo scopo non solo di valorizzare le eccellenze della materia ma soprattutto quello di stimolare l’innovazione didattica che educa alla modellizzazione matematica attraverso un approccio ed una visione diversa nello studio e nell’apprendimento. “Lo studio della matematica -ha commentato soddisfatta la professoressa Sardella- è spesso ritenuto troppo astratto, ma è veramente così? Questo nuovo metodo consente ad ogni ragazzo di cambiare prospettiva: è una visione concreta che utilizza la matematica in situazioni reali rendendola tangibile. Un percorso che ha consentito la valorizzazione degli alunni che a loro volta hanno saputo esprimere al meglio le proprie capacità.” A fare da promoters sono stati i docenti del Dipartimento dell’Università di Perugia Primo Brandi e Anna Salvatori, presenti nei giorni scorsi presso l’istituto Mazzini, a conclusione del progetto “Matematica e Realtà”. Nella gara individuale di modellizzazione per partecipare alla finale nazionale si sono classificati tre alunni della scuola primaria e tre alunni della scuola secondaria. I Professori Brandi e Salvadori hanno consegnato gli attestati ai 40 alunni partecipanti e le pergamene agli alunni vincitori delle diverse competizioni: A completamento del percorso 18 alunni accompagnati dalle docenti Maria Blanca e Maria Rita Sardella, hanno partecipato a Perugia al convegno “Esperienze a confronto” dove al Concorso di comunicazione hanno esposto in pubblico i lavori svolti durante l’anno scolastico: “La matematica nella tessitura” e “Tecnologia agricoltura e sviluppo sostenibile”. “L’esperienza -conclude la professoressa Sardella- ha avuto una grande valenza formativa che ha visto i ragazzi lavorare in gruppi coesi e collaborativi ed ha permesso loro di sviluppare capacità espositive e di comunicazione delle competenze acquisite.” Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono stati guidati dalle professoresse Maria Blanca e Maria Rita Sardella, gli alunni della scuola primaria dalle insegnanti Angela Fallauto, Angela Monterosso e Pia Siciliano.

Ecco i premiati:

GMM – secondo posto cat. SJ – Alice Castellana (classe VC) Gara di staffetta creativa di modellizzazione matematica SCMM – primo posto cat. SJ – Gruppo Math girls, Benedetta Balsamo, Evelyn Barbarino, Gaia Callerame (classe IC)

Secondo posto cat. J – Gruppo I 100%, Elena Giarrizzo, Angelica Draiá, Sara Russo (classi IIA e IIIA).

Concorso miglior sfida CMS -lavori scelti:

“Covid: L’effetto anche sulle carie dei più piccoli” gruppo Math girls

“Trasporti ogni anno 5,8 miliardi di passeggeri” gruppo The Matrix (Ada Barbano, Noemi Matarazzo, Roberta De Francisci- cat. J)

“ I donatori di sangue” gruppo Minitagora (Alessio Maggio, Elisa Giordano, Diego D’Alia cat. J)

Concorso di comunicazione matematica CCM: “La matematica nella tessitura” primo premio alunni classi IIA, IIIA, IIIF, “Tecnologia, agricoltura e sviluppo sostenibile” alunni classe IIC.

Rino Caltagirone