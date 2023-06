Enna. Il Sindaco Dipietro prepara la valigia

Sembra essere iniziato il cosiddetto countdown per il Sindaco di Enna Dipietro, rimasto imbrigliato in una cronica crisi politica tutta interna alla sua maggioranza. L’annunciato, e sempre differito, rimpasto è stato l’occasione per far emergere ciò che cova da tempo e che, per la verità, ha rappresentato il peccato originale del rieletto Sindaco Dipietro: l’abbandono dell’originario progetto civico. Già, perchè a differenza del progetto civico (poi solitariamente portato avanti da Maurizio Bruno), in cui tutti i partecipanti erano accomunati da una sola idea di città, costruita dal basso attraverso la condivisione di dinamiche estranee alle vecchie logiche spartitorie della partitocrazia, il ritorno alla tradizionale politica fondata solo sui dati elettorali e sul manuale Cencelli ha messo in seria discussione la permanenza di un Sindaco sostenuto da una “macedonia politica”. Del resto, una cosa è far parte di un progetto civico nel contesto del quale ognuno si spoglia del proprio ideale politico, che continua a fa valere riservatamente solo nel segreto dell’urna, altra cosa è indossare ufficialmente maglie di partito nei diversi colori dell’arcobaleno e pretendere che ciò non abbia alcuna interferenza nel governo della politica comunale. L’ultima competizione elettorale è stata infatti una “Torre di Babele” per il Sindaco Dipietro e la sua maggioranza. Chi galoppava a destra, chi a sinistra e chi, pur di non sfigurare elettoralmente, saliva su improbabili treni politici, per poi partecipare alle sedute consiliari e di giunta come se nulla fosse. La verità è che siamo arrivati alla fermata e il Sindaco Dipietro, che fesso non è, se n’è reso perfettamente conto al punto di avere già mostrato ai suoi non i colori della maglia che anch’egli ha tranquillamente indossato nell’ultimo periodo (Italia viva) ma quelli ben più sgargianti della valigia che aprirà all’indomani delle dimissioni anticipate qualora la crisi dovesse ancora protrarsi. Alla domanda “Quale valigia aprirà il Sindaco Dipietro?” Julio Iglesias avrebbe risposto, “La valigia sul letto…quella di un lungo viaggio”.

Massimo Greco