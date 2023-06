Ruote nella Storia tra i borghi dell’ennese (avvio da Borgo Cascino – Aidone – Piazza Armerina)

Continuano gli appuntamenti suggestivi e culturali organizzati all’interno della manifestazione realizzata da ACI Storico in sinergia con l’Automobile Club d’Italia. In questa occasione le prestigiose auto d’epoca di Ruote nella Storia faranno tappa, il prossimo 11 giugno 2023, in alcuni luoghi caratteristici offerti dall’ennese.

Grazie alla collaborazione dell’Automobile Club di Enna, presieduto da Alessandro Battaglia e diretto dal Dott. Maurizio Colaleo l’autoraduno, dedicato alla passione per auto storiche e alla riscoperta territoriale del patrimonio paesaggistico, culturale e artistico d’Itala, fa tappa in tre località suggestive in provincia di Enna. Si parte da Borgo Cascino incastonato tra le colline, per poi passare attraverso il centro storico di Aidone fino ad arrivare all’arte barocca offerta da Palazzo Trigona collocato nella sempre affascinante Piazza Armerina.

Con il prezioso contributo del C.A.St.En. (Club Auto Storiche Enna) presieduto dall’appassionato e competente Ugo Gagliano, questo appuntamento con Ruote nella Storia sarà anche l’occasione per ricordare tre mai dimenticati soci del Club, attraverso 3 prove di regolarità a bassa componente agonistica, con l’ausilio di pressostati e del servizio di cronometraggio. La manifestazione, infatti, prevede al suo interno una 1^ Prova di Precisione “Giovanni Fornaia”, nel corso della giornata seguirà la 2^ Prova di Precisione “Totò Rampello” e in seguito la 3^ Prova di Precisione “Nino Gagliano”.

Il format della manifestazione rimane immutato rispetto a quello che è lo spirito attraverso il quale Ruote nella Storia è stato ideato e si realizza di anno in anno. L’AC Enna ospita la sua terza edizione del prestigioso autoraduno e anche in questa occasione resta fermo il carattere turistico-culturale dell’appuntamento, volto a valorizzare le eccellenze culturali, paesaggistiche, ed enogastronomiche del territorio.

Protagoniste indiscusse della giornata, come sempre, le affascinati auto storiche tra le quali, solo per menzionarne alcune, citiamo una Ferrari 308 GTB del 1985, una Porsche 911 SC TARGA del 1977, una Maserati 2.24 Biturbo del 199, una Lancia Delta HF Integrale 16v del 1989, una Triumph Herald del 1965, un’Alfa Romeo GT 1.600 del 1973, Alfa Romeo Spider Sprint Veloce del 1971, una Lancia Fulvia coupé del 1973 e altre splendide “meraviglie” ricche di storia per un totale di oltre 25 equipaggi.

La manifestazione di domenica 11 giugno, prenderà avvio da Borgo Cascino (EN) risalente al periodo fascista ed edificato tra le colline del territorio ennese. Situato a pochi km da Enna, la struttura del sito rispecchia l’architettura tipica dell’epoca in cui fu costruito, rifacendosi ai canoni artistici che si ritrovano nella Roma Imperiale. Il Borgo è, infatti, caratterizzato da una scenografica piazza centrale circondata da edifici con portici, una chiesa, una scuola rurale, un edificio postale, una torre civica.

Successivamente la carovana attraverserà il centro storico di Aidone e si sposterà a Piazza Armerina. Nella terza tappa dell’autoraduno ai partecipanti sarà offerta l’opportunità di prendere parte ad una visita guidata a Palazzo Trigona, (XVIII sec.), autorevole esempio di architettura civile barocca, ubicato accanto alla possente mole del Duomo, recentemente oggetto di un importante restauro al fine di adibirlo a museo, che espone una selezione di reperti provenienti dagli insediamenti umani del territorio compreso nel Parco, dall’età preistorica fino al periodo medievale e che ingloba, inoltre, un percorso espositivo multimediale che riguarda la storia di Piazza Armerina, dalla fondazione ai nostri giorni.

PROGRAMMA:

Ore 08:00 Raduno delle autovetture nel piazzale del Borgo Cascino, consegna dei road book, del materiale illustrativo e dei contrassegni di riconoscimento. Rapida colazione di accoglienza.

Ore 9:30 (tempo imposto) Partenza della prima autovettura per la 1^ Prova di Precisione “Giovanni Fornaia”, che consisterà nel percorrere un breve tracciato, allestito per l’occasione nel villaggio, in un tempo imposto, con l’ausilio di n. 4 pressostati e di servizio di cronometraggio. Al termine della prova di precisione, ciascun equipaggio, precedentemente munito di road book, si sposterà in direzione di Aidone (EN).

Ore 10:45 (tempo imposto) Partenza della prima autovettura per la 2^ Prova di Precisione “Totò Rampello” su un breve tracciato ad Aidone, in un tempo imposto, con l’ausilio di n. 4 pressostati e di servizio di cronometraggio. Transito (seguendo il road book) passando per le vie del centro storico di Aidone e spostamento in direzione Piazza Armerina (EN).

Ore 11:30 (tempo imposto) Arrivo della prima autovettura in Piazza Europa, a Piazza Armerina (EN). Partenza della prima autovettura per la 3^ Prova di Precisione “Nino Gagliano” su un breve tracciato, in un tempo imposto, con l’ausilio di n. 4 pressostati e di servizio di cronometraggio.



Ore 12:15 Spostamento del convoglio presso la “Palazzo Trigona”, per una visita guidata al museo. Parcheggio delle autovetture nell’antistante Piazza Duomo.

Ore 13:30 Spostamento del convoglio presso l’Hotel Villa Romana di Piazza Armerina. Pranzo. Consegna premi ai partecipanti