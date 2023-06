Niente bevande in vendita domenica per la gara Enna-Siracusa

Ieri pomeriggio i Vigili Urbani di Enna hanno contattato direttamente e singolarmente titolari bar e rivendite di generi alimentari per comunicare loro che domenica, giorno in cui al Gaeta si disputa con inizio alle 16,30 la gara valida per la promozione in serie D tra Enna e Siracusa non ci possono essere vendite di bevande di qualsiasi tipo. I tifosi che si recheranno allo stadio per assistere alla partita non potranno portare bevande. Tutto questo per evitare che possano nascere contrasti tra le due tifoserie e le bevande diventare oggetti contundenti. Attorno allo stadio Gaeta ci saranno Vigili urbani e forze dell’ordine in modo da poter mettere sotto controllo sia l’esterno che l’interno. La partita è gara di andata per la finalissima tra le società di Eccellenza Enna nel girone A e Siracusa nel girone B, il ritorno si giocherà il 18 giugno a Siracusa e da questo doppio incontro uscirà la squadra che il prossimo anno giocherà in serie D interregionale.

Da Siracusa Calcio: come un’onda che si dirige verso gli scogli, una marea azzurra si prepara per la trasferta di Enna, gara fondamentale per la promozione in serie D. Nelle ore successive all’annuncio della prevendita dei biglietti, sono andati a ruba quelli messi a disposizione della società di casa. Adesso giunti al Sold Out. Una gara che vale una stagione, certo, ci sarà la gara di ritorno, ma sarà importante fare risultato già da domani visto che è valida la regola del goal fuori casa. Faremo una grande partita.: ha dichiarato il mister Cacciola alla vigilia della Finale Playoff. La squadra ha lavorato duramente per arrivare pronti ad affrontare una squadra ben preparata e molto forte. Enna e Siracusa decisamente unite nel destino, visto che entrambe hanno lottato fino all’ultimo per la vittoria finale del campionato, vinto poi rispettivamente da Akragas e Nuova Igea Virtus: “L’Enna è una squadra forte, formata da ottimi giocatori. Sarà una doppia finale complicata, ma siamo pronti. Ci siamo guadagnati con merito questo traguardo e ora dobbiamo compiere l’ultimo sforzo per raggiungere l’obiettivo”. Per la gara di ritorno che si giocherà giorno 18 Giugno allo stadio “De Simone” di Siracusa, lavori in fermento per il ripristino del settore gradinata, inagibile per tutta la stagione: “Abbiamo impiegato 15 persone per il diserbo e la pulizia dell’area. Il settore sarà interamente ripitturato. Siamo a metà dell’opera e credo che entro i primi giorni della prossima settimana gli interventi saranno conclusi. Già lunedì chiederemo il sopralluogo della commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli che dovrà fornire l’autorizzazione alla riapertura. Ci teniamo a riaprire la gradinata che porta il nome di un grande presidente del Siracusa, Pippo Imbesi. Sarà un regalo ai nostri tifosi”.