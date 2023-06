Play off Eccellenza. Enna Calcio e Siracusa termina 1-1

Allo stadio “Gaeta” protagoniste Enna e Siracusa, gara valevole per l’andata della finale fase nazionale dei play off di Eccellenza. Ritorno tra sette giorni a campi invertiti.

ENNA – Finisce in parità il confronto diretto tra Enna e Siracusa, squadra che aspirano a giocare nel campionato di serie D, che meritano ampiamente per quello che hanno fatto vedere sul piano del gioco manovrato e domenica prossima si ritroveranno, ma questa volta a Siracusa per avere una risposta concreta circa il loro futuro. Meritano ampiamente questo passaggio alla serie D sia sul piano del gioco che anche sull’impegno fisico espresso in questa gara che ha avuto uno spettacolo di pubblico delle grandi occasioni. Circa 1800 spettatori con una larga presenza di tifosi di Siracusa hanno assistito ad una partita ricca di fisicità ma anche di tecnica. Non ci sono state pause si è giocato con una continuità impressionante ed alla fine le due squadra sono state applaudite a scena aperta meritando i consensi generali positivi. L’Enna, spigliata nella sua manovra, ha avuto subito l’occasione per passare in vantaggio e dare alla partita una svolta decisamente favorevole ai gialloverdi. Il gol di Agudiak è stato improvviso e preciso perché ha sorpreso con il suo taglio da sinistra a destra il portiere Lumia che non ha potuto fare niente per evitarlo. Un gol che ha dato la possibilità all’Enna di giocare tranquillamente, senza problemi andando alla ricerca del raddoppio che la squadra avrebbe potuto realizzare perché ne ha avuto le occasioni e Lumia è stato bravo nel bloccare i tiri degli attaccanti gialloverdi. La partita per tutti i 90’ ha mantenuto il suo impegno tecnico ed agonistico, ci sono state delle occasioni per l’Enna che avrebbe potuto raddoppiare ed anche per il Siracusa che avrebbe potuto pareggiare all’inizio della ripresa. Mister Strano squalificato, a fine partita, sollecitato dai giornalisti ha dichiarato che la partita è stata bella, che le due squadre si sono affrontate a viso aperto e che l’Enna ci può stare tra le migliori di questo campionato e ha tutte le carte in regola per andare a disputare il campionato di serie D. Domenica c’è la gara di ritorno, il Siracusa potrebbe essere leggermente favorito, ma l’Enna è squadra che sa lottare, che gioca un buon calcio ed è nelle condizioni di stare davanti al Siracusa senza timori. Agudiak tra i migliori dell’Enna è stato pericoloso e dopo il gol ha avuto al 30’ e al 34’ due buone occasioni per il raddoppio ma Lumia è stato pronto alla parata. Al 66’ una punizione di Cocimano ha creato pericoli sotto la porta siracusana. Del Siracusa in evidenza Pettinato, Palermo, Ficarotta ma le loro conclusioni sono state parate da Di Carlo o finite fuori. Domenica a Siracusa si gioca la gara di ritorno ci sarà sicuramente equilibrio ed anche gioco valido dall’una e dall’altra parte, meritando questa finale di campionato, ma sarebbe anche interessante e per certi aspetti giusto se le due squadre Enna e Siracusa finissero ambedue in serie D. Il calcio siciliano per quello che hanno fatto vedere Enna e Siracusa meritano sicuramente di partecipare al prossimo campionato di serie D.

IL TABELLINO:

ENNA: Di Carlo; Bonanno (85′ Campagna), Zappalà, Rallo, Scaletta; Alfieri, Sessa (85′ Federico); Arcidiacono, Caronia (61′ Carioto), Prestia (16′ Cocimano); Agudiak. A disp.: Vitello, Guzzardi, Tosto, De Giovanni, Alessandro. All. Bertuccio (Strano squalificato).

SIRACUSA (4-3-3): Lumia, Ababei, Porcaro, Pettinato, Manservigi (78′ Cianci); Privitera, Palmisano (92′ Giordano), Palermo; Belluso (46′ Iraci), Arquin (55′ Savasta), Ficarrotta (89′ Fratantonio). A disp.: Genovese, Greco, Montagno, Camara. All. Cacciola.

ARBITRO: Silvestri di Roma 1 (Mezzalira-Cerrato).

MARCATORI: 11′ Agudiak, 81′ Ficarrotta

NOTE: ammoniti Caronia, Palermo