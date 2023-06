Villarosa. Approda a Villapriolo una nuova associazione culturale denominata “Noi Villapriolo”

Approda a Villapriolo una nuova associazione culturale denominata “Noi Villapriolo” che si prefigge di svolgere attività a fini ludici, culturali e di aggregazione dei cittadini, cercando di dar lustro al territorio con le potenzialità e le risorse sia intellettuali che professionali di chiunque ne voglia far parte. “Un’associazione –dice il presidente Carmelo Lazzaro- che nasce dall’esigenza di un gruppo di ragazze e ragazzi che sentivano da tempo di volersi impegnare in un percorso atto a garantire la salvaguardia delle tradizioni, nonché la voglia di stimolare nuove iniziative che arricchissero la consapevolezza della preziosità del luogo in cui viviamo. L’inaugurazione è avvenuta ieri con l’organizzazione di una giornata green all’insegna dell’amore verso l’ambiente e non ho potuto fare altro che constatare la viva partecipazione ed esserne fiero. Un grazie di cuore –aggiunge ancora Lazzaro- va all’amico consigliere comunale, Angelo Riccardo Zaffora, che non solo ha messo a disposizione i mezzi di sua proprietà e ha sostenuto tutta la spesa economica del progetto, ma ha preso parte egli stesso attivamente al progetto di pulizia dell’ambiente, dando un valido esempio. Tengo qui a precisare che la giornata green è stata anche un modo per sentirci più vicini all’amministrazione comunale visto il periodo di super lavoro che la stessa sta sostenendo per le tante piogge. Invito quanti volessero farlo di iscriversi all’associazione perché già ci stiamo attivando nella stesura del programma estivo”. “La passione che trasmettono ragazze e ragazzi per questa nuova avventura – afferma Zaffora -, è evidente; l’amore per il proprio paese è troppo forte per non tentare di arrestare il declino e far scoprire le ricchezze del luogo: siamo speranzosi perché sono ragazzi pieni di volontà che vogliono cambiare il lento declino di un paesino dimenticato da tanti. Credo in loro, nella voglia che hanno nel voler portare avanti sane strategie per promuovere lo sviluppo socio-ambientale e culturale del territorio in cui viviamo. Ho capito che lo vogliono fare da attori protagonisti e non da meri spettatori opportunisti. Per questo sarò sempre al loro fianco”.

Giacomo Lisacchi