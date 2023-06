Aidone. L’Asd Don Bosco 2000 accoglie 30 giovani calciatori, precedentemente selezionati in tutta Italia

Aidone. Campo sportivo “Nuccio Malaponti” e Innovation Hub, cuore pulsante di un evento tutto sportivo promosso con grande entusiasmo dall’Asd Don Bosco 2000. Tre giorni di ritiro per tanti giovani e talentuosi ragazzi precedentemente selezionati in tutta Italia, che lunedì concluderanno la loro permanenza in Aidone. I giorni precedenti al ritiro sono stati di grande fermento e hanno visto impegnati in prima linea la dirigenza dell’Asd Don Bosco 2000, tra cui Angelo Tespi, Francesco Abbate e Antonino Donato. La sinergia tra i collaboratori ha reso possibile il tutto. Sull’evento è intervenuto il dirigente sportivo Angelo Tespi: ”Questo è un grande passo per Aidone che, oltre a puntare sul turismo culturale, deve puntare anche sul turismo sportivo. Infatti, le nostre strutture e il clima accogliente della nostra cittadina ci permettono di promuovere eventi simili senza troppe difficoltà. Questo ritiro, inoltre, è stato motivo di rilancio economico perché sono stati impegnati vari b&b, locali e ristoranti della Città”. Anche Francesco Abbate ha così esplicitato le sue considerazioni: ”L’evento in svolgimento ci ha tenuti impegnati su più fronti, abbiamo affrontato giornate di intenso lavoro, ma il tutto è stato ripagato dalla grande soddisfazione della sua riuscita. Punteremo sempre ad eventi simili con grande dedizione”. L’equipe sportiva ha riportato, invece, così l’esperienza: ”Il ritiro pre-campionato che si è tenuto nel comune di Aidone è stato molto formativo. Si ringraziano il dirigente Tespi e i suoi collaboratori Antonino Donato e Francesco Abbate, quest’ultimo si è occupato del vitto e dell’alloggio con grande professionalità. Lo staff tecnico è composto dal preparatore dei portieri Emanuele Scopazzo e dai due tecnici Filippo Rizzo e Vincenzo Zaccaria. Per la fase organizzativa i ringraziamenti vanno al responsabile Stefano Chirco, all’Arep Scouting Calcio per la collaborazione e all’avv. Luigi Tappeta, con sede legale a Lanciano, per l’assistenza legale”. L’associazione Don Bosco 2000, presidente Agostino Sella, si dice orgogliosa di aver preso parte a questo evento che rappresenta per il Comune di Aidone un momento di grande rilancio e visibilità.

Angela Rita Palermo