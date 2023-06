Valguarnera. Rimossi centinaia di chili di amianto abbandonati lungo il viadotto della Sp 4

Continua l’operazione rimozione rifiuti lungo le strade provinciali. Un’attività, portata avanti dal geometra Mario Perticaro, funzionario tecnico del Libero Consorzio Comunale di Enna, che ha consentito di raccogliere e smaltire, in queste ultime settimane, parecchie tonnellate di rifiuti inermi, abbandonati incivilmente sui cigli delle strade provinciali e nelle aree di sosta, diventate discariche a cielo aperto. Ieri mattina le operazioni di pulizia hanno riguardano la rimozione di parecchie centinaia di chili di amianto, sotto il viadotto della Sp n° 4, nel territorio di Valguarnera. Un’attività che ha richiesto particolare attenzione e competenza da parte del personale addetto a causa dei rischi associati alla manipolazione di questo materiale pericoloso. L’amianto è, infatti, una sostanza cancerogena che può causare gravi problemi alla salute se le sue fibre vengono inalate, e grave inquinamento per l’ambiente. Ultimata la rimozione, i materiali contenenti amianto saranno correttamente smaltiti secondo le normative vigenti. L’abbandono dei rifiuti è una pratica odiosa e incivile che deve essere combattuta e ostacolata in tutti i modi, con aspre sanzioni , e che mortifica quanti invece compiono correttamente e giornalmente la raccolta differenziata, avendo a cuore il decoro delle città e la salute del Pianeta.