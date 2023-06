Il Siracusa batte l’Enna Calcio e torna in Serie D

Dopo l’1-1 dell’andata, il Siracusa batte 3-1 l’Enna tra le mura amiche e conquista il pass per la serie D vincendo i play off per quanto riguarda le compagini di Eccellenza della parte meridionale di Italia.

Come successo già contro la Promosport in semifinale, nei gialloverdi il centravanti Agudiak è andato a segno in entrambe le gare portando in vantaggio la propria squadra, ma se all’andata Ficarotta aveva pareggiato i conti a 10 minuti dal termine, questa volta a Siracusa la ripresa ha visto 3 reti per i padroni di casa (a segno Belluso, Arquin e Palermo) che quindi andranno ad rinfoltire il numero di compagini siciliane ai nastri di partenza del girone I di serie D come avversarie dell’Fc Lamezia Terme.

SIRACUSA (4-3-3): Lumia, Ababei, Porcaro, Pettinato, Maimone (91′ Cianci); Palermo, Privitera, Palmisano (59′ Arquin); Iraci (53′ Belluso), Savasta (80′ Giordano), Ficarrotta. A disp.: Genovese, Manservigi, Greco, Fratantonio, Montagno. All. Cacciola.

ENNA (4-2-3-1): Di Carlo; Campagna, Zappalà, Tosto (74′ Rallo), Scaletta; Strano (80′ Prestia), Sessa; Caronia (59′ Alfieri), Cocimano (84′ Carioto), Arcidiacono (89′ De Giovanni); Agudiak. A disp.: Vitello, Guzzardi, Bonanno, Federico. All. Bertuccio (Strano squalificato).

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo (Celestino-Vitaggio).

MARCATORI: 37′ Agudiak, 66′ Belluso, 76′ Arquin, 95′ Palermo.

NOTE: ammoniti Tosto, Privitera, Pettinato, Savasta, Scaletta, Di Carlo.