Valguarnera, filiera agroalimentare, turismo dei laghi e mobilità nella strategia Area Interna Troina

VALGUARNERA. All’incontro pubblico organizzato dal comune di Valguarnera e dal Forum Aree Interne su Strategia nazionale per le aree interne (Snai) e Area Interna Troina sono intervenuti la sindaca Francesca Draià, il vice sindaco Gianluca Arena, gli assessori Lorenzo Scarlata, Carmelo Auzzino e Carmela Cutrona, il presidente del consiglio comunale Enrico Scozzarella, i consiglieri comunali Giuseppe Speranza e Gaetana Telaro, Fabio Venezia, deputato regionale, e Silvano Privitera, coordinatore del Forum Aree Interne. Erano presenti: il sindaco Rosario Colianni, il vice sindaco Elena Rinaldi e l’assessore Grazia Altavilla di Nissoria, il sindaco Piero Livolsi e l’assessore Francesco Rubino di Leonforte, il sindaco Antonio Licciardo, il presidente del consiglio comunale Mario Tosetto e la consigliere comunale Concetta Muratore di Assoro, il presidente Peter Barreca e la segretaria Angela Maccarrone della Confartigianato di Enna e Carlo Garofalo, coordinatore provinciale dei comitati cittadini. Aprendo l’incontro, Scarlata ha indicato i due principali ed immediati impegni della colazione dei 14 comuni dell’Area Interna Troina: elaborazione della strategia d’area e la costituzione dell’Unione dei Comuni. Scarlata ha proposto la creazione di una piattaforma logistica dell’agroalimentare. Draià ha messo in risalto i tre aspetti della strategia: potenziamento dei servizi essenziali, sviluppo economico e servizi ecosistemici. Privitera ha chiarito che la strategia, come prevede la Snai, si fonda su due pilastri: potenziamento dei servizi di cittadinanza (salute, istruzione e mobilità) e sviluppo economico basato sulla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali e delle filiere produttive locali. Venezia ha indicato due idee-forza delle strategia: agroalimentare e turismo centrato sui laghi e i beni culturali dell’area. Auzzino ha segnalato la necessità di migliore la viabilità delle strade secondarie e rurali. Telaro ha esortato a superare gli egoismi territoriali e ispirarsi ai principi di solidarietà e di eguaglianza nell’elaborazione della strategia. Antonino D’Angelo (imprenditore agricolo) ha proposto l’istituzione di una centro culturale di educazione ambientale. Speranza ha parlato del rischio di sostenibilità delle aziende agricole che può essere evitato mettendosi insieme. Per Cutrona, che ha auspicato l’Unione dei Comuni, l’incontro è stato chiarificatore. Teresa Draià ha insistito sul coinvolgimento del terzo settore. Angelo Beltempo ha parlato dell’esigenza della formazione. Giuseppe Accascina ha esortato a tenere fuori dalla politica dell’Area Interna Troina il partitismo. Altavilla ha parlato dell’indagine e dell’analisi che si sta facendo a Nissoria per raccogliere esigenze e bisogni da soddisfare con la strategia.