Concerto Giusy Ferreri ad Agira

Giusy Ferreri ad Agira venerdì 7 luglio in occasione della Notte della musica, con start alle ore 21.

Il concertone estivo (e potrebbe non essere l’unico in questo 2023) sarà ospitato ancora una volta dalla meravigliosa location di Piazza Eventi ed è ormai divenuto una tradizione per Agira, che ha ospitato in questi ultimi anni grandi artisti del panorama nazionale quali Renga, Ron, Boomdabash, Max Gazzè, Nomadi, Pfm, Bianca Atzei, Loredana Errore e Massimo Ranieri.

L’evento, ad ingresso gratuito, sarà organizzato grazie alla sinergia tra il Comune e il Sicilia Outlet Village, ove sarà possibile trascorrere una bella giornata di shopping prima dell’evento.

Esprime soddisfazione il sindaco, Maria Greco: “Continuiamo la nostra splendida tradizione. Agira e la grande musica italiana sono ormai un tutt’uno. Abbiamo puntato sin dal nostro primo mandato sugli artisti più amati del panorama nazionale e siamo convinti che anche stavolta, grazie a questa nostra strategia di promozione del territorio, la scommessa sarà vincente. I ritmi e la verve di Giusy Ferreri e l’estate vanno di pari passo. Un grazie va come sempre al Sicilia Outlet Village per la preziosa collaborazione”.

Al primo cittadino, fa eco il neo assessore allo spettacolo, Valerio Pelleriti: “Agira si conferma la città degli eventi – dice – Giusy Ferreri richiamerà sicuramente numerosi spettatori provenienti da svariate parti della Sicilia, e non solo. Dopo lo stop per la pandemia, l’amministrazione Greco ha puntualmente ripreso, già nel 2021, a calendarizzare concerti con artisti di caratura nazionale e proseguiamo alla grande anche quest’anno con Giusy Ferreri. Abbiamo voluto organizzare anche un post concerto che consentirà a tanti giovani di continuare a svagarsi ballando in Piazza degli eventi”. Se l’apertura sarà ad effetto, con l’esibizione delle violiniste chic Grazia e Giuliana Grippaldi, anche la chiusura sarà dunque in grande stile con dj set Cardillo e Liberto.

Poi, una parentesi sull’estate: “Stiamo per chiudere il cartellone, sarà ricco, variegato e con diverse sorprese che presto sveleremo”, aggiunge Pelleriti.

La supervisione logistica sarà invece ancora una volta affidata al Circolo Legambiente “Filippo Salimeni” Agira. “Invitiamo tutti gli amanti della buona musica a raggiungere Agira – dichiara il vice presidente di Legambiente, Filippo Bottitta – ormai garanzia di svago, blasone dei cantanti, organizzazione e sicurezza. Un grazie anticipatamente a tutti i nostri volontari, che daranno come sempre il loro meglio a tutela della buona riuscita della serata”.