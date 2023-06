Maturità, Moravia scartato, studenti ennesi scelgono Angela e WhatsApp

“Mi sarei aspettato la Transizione ecologica, una traccia sulla guerra in Ucraina o un autore italiano dell’Ottocento ma gli Indifferenti di Moravia mai”. Lo afferma uno studente del liceo scientifico di Enna poco dopo la prova di italiano, le cui tracce hanno creato discussione in tutta Italia, anche nella città più alta d’Italia.

Quasimodo chi?

Certo, tra tutte le opere di Quasimodo è stata scelta una traccia che si lega “Alla nuova luna” che fa parte della raccolta ‘La Terra impareggiabile’. Non tra le più note dello scrittore siciliano. “Con tutto quello che ha scritto Quasimodo, si è scelto un argomento tra i meno noti: l’autore è piuttosto famoso, come molte sue opere, questa traccia non lo è, infatti non l’ho presa in considerazione” racconta una studentessa.

L’altra sorpresa

Tra le tracce della maturità c’è anche la lettera aperta del 2021 al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in cui il mondo accademico e culturale chiedeva di reintrodurre le prove scritte alla Maturità, sospese per la pandemia. “La scelta di questa traccia, che ho appreso da voi” di ‘Un Giorno da Pecora’ “e di cui non ero a conoscenza, è particolare e interessante. Sono sorpreso, è un’occasione per gli studenti per riflettere su come dovrebbe essere la scuola nella sua funzione educativa”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite della trasmissione, Gianfranco Mosconi, docente di storia Greca all’Università di Cassino, tra i firmatari della lettera all’ex ministro ripresa oggi in una delle tracce degli esami di maturità.

Piero Angela tra i più gettonati

Ci sono Piero Angela e il tema di attualità tra le tracce prescelte dai maturanti ennesi. “E’ andata – commenta Francesco- anche se non ci aspettavamo di certo Moravia. Io alla fine ho scelto Piero Angela, ho sempre seguito i suoi programmi scientifici e culturali allo stesso tempo”.

C’è chi ha scelto WhatsApp

“Ho puntato senza avere alcun dubbio sul tema su WhatsApp – dice Federica – non facciamo altro che condividere sui social pensieri, allegati e foto e mi sono sentita in una botte di ferro. Oltretutto ero già orientata sull’argomento di attualità”

Leggi anche questi articoli