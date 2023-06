Poker online da passione a professione, anche in Sicilia

Il poker è l’unico gioco d’azzardo in cui è possibile trasformare le proprie passione e abilità in una professione. I pokeristi sono una categoria che suscita molta ammirazione, non solo da parte degli amanti del gioco, per il fatto che possono vivere e guadagnare giocando e viaggiando per il mondo. Anche diversi siciliani, come vedremo, si sono fatti strada nel mondo del poker che conta.

A differenza di quanto avveniva fino a un decennio fa, oggi chi vuole cimentarsi in questo gioco ha molte più possibilità. Infatti si può accedere ai tornei di poker di tutti i livelli online, sui siti legali. Inoltre è possibile allenarsi da mobile, ovunque ci si trovi, utilizzando le app poker soldi veri e capire se si ha la stoffa per trasformare il gioco in una professione, senza macinare chilometri per sedersi a un tavolo con altri giocatori.

Dalla Sicilia ai WSOP

Siciliano con residenza ad Antibes, in Francia, Giuseppe Zarbo è uno di quelli che ce l’ha fatta nel mondo del Poker internazionale. La sua carriera nel gioco lo ha portato a guadagnare oltre 800mila dollari solo con i tornei di poker live, senza contare i cash games e i tornei online con le app poker.

Sebbene quando si disputano i prestigiosi tornei di poker Zarbo appaia sullo schermo con la bandierina francese accanto al suo nome, è italiano al 100%. È nato ad Agrigento, dove è cresciuto e ha studiato, poi si è trasferito a Milano. Vive in Francia dal 1996, ma il suo orgoglio nazionale lo esprime anche alle World Series of Poker, dove usa indossare una felpa o maglietta con la scritta ITALIA. Nonostante i grossi guadagni ottenuti dal poker, non lo considera un lavoro. Zerbo infatti ha una società di consulenza che ha fondato nel 2004.

Tra i pokeristi italiani che più ama le trasferte all’estero c’è un altro siciliano. Si tratta di Walter Treccarichi, che si è fatto notare anche agli ultimi EPT di Praga. Il giocatore, nato a Catania, ha mantenuto la sua residenza in Sicilia, ma non rinuncia ai viaggi quando si tratta di giocare. Tra i ricordi più belli i mesi trascorsi per i tornei in Australia, e come per molti altri professionisti, Las Vegas tra le mete preferite.

Con le migliori app, poker per tutti

A chi non ha tempo, disponibilità o voglia di viaggiare, il mondo del poker non è precluso. Le migliori app poker soldi veri infatti danno accesso anche a importanti tornei, permettono di scontrarsi con giocatori di ogni livello e sono utili anche per i principianti. Rappresentano senza dubbio il modo più economico per cominciare, rendendo accessibile il gioco praticamente a chiunque. Ai neofiti che non se la sentono di affrontare un tavolo vero; a chi studia le strategie di poker e vuole metterle in pratica; a chi semplicemente vuole mettersi alla prova.

I siti di gioco e le app poker soldi veri di cui parliamo sono esclusivamente quelli con una regolare licenza per il gioco d’azzardo a distanza in Italia. Si tratta della licenza concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che funge da garanzia di gioco certificato, sicuro e privo di rischi per i giocatori, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi italiane. Per verificare che il sito abbia la licenza, si può controllare che esponga il logo ADM e riporti il numero della licenza. I siti e le app poker propongono anche utili sezioni di training in cui si possono apprendere la varianti di questo gioco ed esercitarsi gratis senza soldi veri. Su questi siti, accessibili dopo aver effettuato la registrazione, è possibile provare il poker nella modalità cash e torneo. Ricordiamo che il poker è un gioco d’azzardo, riservato ai maggiorenni, da praticare responsabilmente.