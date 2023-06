Pd, Schlein ad Enna per Pnrr e autonomia

Tappa in Sicilia, a luglio, del Pd per discutere di Autonomia differenziata e Pnrr. La segretaria nazionale, Elly Schlein, ha scelto Enna e poi Palermo per affrontare con i territori questi temi, strategici nei prossimi anni.

Appuntamento per il 7 luglio

Si inizia il 7 luglio con il coinvolgimento diretto della segretaria nazionale Elly Schlein con un doppio appuntamento siciliano a Enna e a Palermo incentrato su due argomenti nevralgici: autonomia differenziata e Pnrr.

Schlein al cinema Grivi

A Enna (Cinema Grivi, ore 9:30) Elly Schlein, con Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia, discuterà di autonomia differenziata assieme ai deputati Stefania Marino, Marco Sarracino (componente della segreteria nazionale Pd con delega al Sud-coesione territoriale e aree interne) e Peppe Provenzano (componente della segreteria nazionale con delega agli Esteri).

La tappa a Palermo

Alle 16 Elly Schlein e Barbagallo raggiungeranno Palermo dove, all’Assemblea regionale siciliana, in sala Mattarella, discuteranno su “Pnrr e autonomia differenziata: il piano di azione del Pd per la Sicilia”, anche attraverso uno studio aggiornato curato da Cleo Li Calzi (responsabile dipartimento Pnrr-Pd Sicilia), assieme al capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, Alessandro Alfieri componente della segreteria nazionale Pd con delega alle Riforme e al Pnrr e Peppe Provenzano

