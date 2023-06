Dc giovani, assemblea regionale ad Enna, ci sarà Cuffaro

Si organizza il movimento giovanile della Democrazia Cristiana in Sicilia. Domenica 25 giugno, alle ore 10, presso l’Hotel Federico II di Enna, avrà luogo la prima assemblea regionale dei giovani della DC.

Ci sarà Cuffaro

Un’occasione importante di riflessione e di confronto legata principalmente alla costruzione di una nuova classe dirigente. All’evento di domenica, saranno presenti il segretario nazionale, Totó Cuffaro, il vice presidente, l’euro deputata Francesca Donato, gli assessori regionali On. Nuccia Albano e On. Andrea Messina, il capogruppo Ars On. Carmelo Pace ed il presidente della I commissione Ars On. Ignazio Abbate, oltre che tutte le istituzioni locali e la dirigenza Democristiana Siciliana.

Ma saranno presenti soprattutto tantissimi giovani. “All’evento- fanno sapere dalla segreteria- potranno partecipare anche i non iscritti al partito, anche semplicemente curiosi di scoprire una politica fatta di ideali e di valori

quale è sempre stata la Democrazia Cristiana.”



Rino Caltagirone