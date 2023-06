Quadro di San Cristoforo, verso il restauro dell’opera

Dopo quasi due anni dal voto favorevole dell’Aula alla mozione presentata dalla consigliera Gaetana Telaro, inerente il restauro- manutenzione del famoso quadro di San Cristoforo patrono della città, qualcosa sembra muoversi. A comunicarlo la stessa consigliera Telaro: “dopo i miei costanti solleciti rivolti al sindaco e agli uffici comunali ho saputo che si va finalmente verso la concreta realizzazione dell’opera, considerato che è stato già avviato il procedimento di interesse culturale da parte della Soprintendenza ai

Beni culturali di Enna. Tengo a ringraziare tutti i consiglieri di maggiorana ed opposizione, il sindaco ed il presidente del Consiglio che hanno da sempre sostenuto la mia iniziativa”.

Il restauro

Il restauro, in effetti, si ritiene necessario considerato che il magnifico quadro- mosaico del Santo Patrono-San Cristoforo, alto circa metri 3.50 e costruito con mattonelle a smalto (ceramica Caltagirone), che si trova in via Garibaldi a benedire tutti i passanti, oggi presenta delle parti rovinate e deteriorate a causa della perenne mancata manutenzione ed a causa della continua esposizione ai vari agenti

atmosferici. Si auspica di non attendere altri due anni per vedere realizzata l’opera, considerato che si tratta di uno dei simboli di Valguarnera.



Rino Caltagirone

Leggi anche questi articoli