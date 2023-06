Droga a detenuto, chiesto giudizio per ex cappellano del carcere Enna

Il pm della Procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio per Rosario Buccheri, ex cappellano del carcere di Enna arrestato nell’ottobre dello scorso anno per aver ceduto droga ad un detenuto. Nei prossimi giorni, è previsa l’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale ennese ed in quell’occasione si deciderà se vi sarà un processo o no per il sacerdote su cui sono piovute accuse pesantissime.

Era un ex carabiniere

Buccheri è un ex carabiniere . Era stato ordinato nel 2002 dal cardinale di Palermo, Salvatore De Giorgi ed ha vissuto da francescano nei conventi di Termini Imprese, prima, e di Alcamo dopo. Era stato il vescovo Rosario Gisana ad incaricarlo come cappellano del carcere di Enna all’inizio di quest’anno. In una nota, il vescovo Gisana, esprime il suo “rammarico e dolore per la triste vicenda he vede coinvolto un uomo di chiesa”, confidando, conclude la nota, diffusa dalla diocesi, nell’operato della giustizia perché presto si possa fare chiarezza.

Armi e soldi

Al frate, nella sua stanza nel convento francescano di Enna dove viveva da circa un anno, furono trovati e sequestrati un fucile a canne mozze con matricola abrasa, una pistola tantissime munizioni, insieme ad un teaser ed un passamontagna oltre che a 35 mila euro in contanti. Non ê il primo scandalo che sconvolge la diocesi di Piazza Armerina, fortemente provata per il caso del sacerdote Rugolo, a processo per violenza sessuale aggravata. Nel maggio scorso un altro sacerdote di Gela , Giovanni Tandurella finì domiciliari con l’accusa di corruzione e riciclaggio.