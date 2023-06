Scienze umanistiche a Catania, aula dedicata a monsignor Zito

Al troinese mons. Gaetano Zito è intitolata l’aula studio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania nel monastero dei Benedettini. In memoria di Zito su una parete dell’aula ci sono il suo ritratto e la targa rievocativa dell’evento.

Chi c’era alla cerimonia

Alla cerimonia sono intervenuti l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, il rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, la direttrice del Dipartimento Scienze Umanistiche, Marina Paino, la presidente dell’Accademia delle Belle Arti, Lina Scalisi, e la sorella di Gaetano Zito, Antonella. Zito è morto a Catania nel 2019, ma le sue spoglie mortali sono conservate nella cappella della Confraternita Maria SS Annunziata nel cimitero comunale di Troina, paese dove era nato nel 1954.

La vita di Zito

C’erano anche molti docenti ed amici di Zito, che oltre ad essere ricordato come un apprezzato sacerdote cattolico, è ricordato anche come uno stimato intellettuale cattolico. E’ stato docente di Archivista speciale all’Università di Catania. Per molti anni ha insegnato Storia della Chiesa e Metodologia dello studio e della ricerca allo Studio Teologico San Paolo di Catania di cui è stato anche preside dal 1990 al 2014. Ha presieduto l’Associazione Archivistica Ecclesiastica, a carattere internazionale che ha sede in Vaticano, per alcuni anni.

E’ stato anche componente del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italina dei professori di storia della Chiesa. “Padre Gaetano è stato un faro per la storia della Chiesa e dell’Archivistica”, ha detto l’arcivescovo Renna. Zito ha mantenuto con il suo paese d’origine uno strettissimo legame sentimentale.

A Troina veniva per partecipare al pellegrinaggio dei Ramara sui Nebrodi in onore di san Silvestro monaco basiliano patrono del paese. Veniva anche per partecipare anche ad eventi culturali come presentazione di libri. E’ ancora vivo il ricordo della sua partecipazione, assieme all’imam della moschea di Catania, Kheit Abdelhafid, alla presentazione, organizzata dal circolo Antonio Gramsci, del libro di Veronica Compagnone su politica e religione e del libro da lui curato sulla storia storie delle Chiese di Sicilia.

Silvano Privitera