Screening agli studenti, in calo incidenza su alcune patologie

I dati statistici mostrano un calo dell’incidenza di alcune patologie a rilevanza sociale. E’ quanto emerso al termine della campagna di prevenzione sulla popolazione studentesca organizzata dall’Asp di Enna in collaborazione con le Direzioni didattiche di tre istituti comprensivi di Enna e Villarosa.

578 studenti controllati

Per l’occasione, il servizio di Medicina scolastica dell’Asp di Enna ha visitato, per l’anno scolastico 2022-2023, 578 alunni presso l’ambulatorio di “Pediatria Preventiva in Età Scolastica”, attivo dal 2021 nella sede del poliambulatorio ex INAM dell’ ASP di Enna.

Lo screening su alcune patologie

Per la branca oculistica è stata rilevata un’incidenza del 37% di casi di vizi di rifrazione; per la branca ortopedica il 30% di ragazzi per patologie ai piedi e alla colonna; per la branca odontoiatrica il 15% di ragazzi per patologie al cavo orale e per la branca auxologica 8,9% di ragazzi obesi o in sovrappeso

L’equipe medica

L’equipe dedicata all’ambulatorio era composta dal pediatra Rosario Colianni coadiuvato dall’infermiera professionale Rina Catania. Le visite sono state eseguite in presenza dei genitori “… al fine di agevolare l’umanizzazione, le note anamnestiche e il colloquio per gli accertamenti di prosieguo con gli specialisti poliambulatoriali e ospedalieri nonché con gli specialisti convenzionati esterni.

Lo screening è stato rivolto agli alunni delle scuole di Enna e di Villarosa e nei prossimi anni scolastici saranno invitati anche alunni di altri comuni limitrofi”, evidenzia il dottor Rosario Colianni.

“La visita a ciascun alunno – spiega il medico – è stata completata con l’educazione sanitaria individuale riguardante il corretto lavaggio dei denti con l’utilizzo di un modello pedagogico di igiene dentale, della corretta postura d’assumere e del giusto carico dello zaino, di alcune norme di sana alimentazione. Dette informazioni sono state rafforzate grazie alla presenza dei genitori, rilevatasi importante anche per la qualità della visita. Molti bambini hanno donato dei disegni colorati di loro inventiva che sono stati posti nella sala d’attesa dando un tocco di abbellimento e umanizzazione. In occasione della visita, inoltre, sono state raccolte più di 500 recensioni volontarie da parte dei genitori con il gradimento dello screening eseguito sui loro figli: un ottimo feedback sull’ attività dell’Ambulatorio pediatrico scolastico”