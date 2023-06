Tumore alla vescica, primo intervento di laparoscopia all’Umberto I

L’equipe della Unità Operativa di Urologia dell’ospedale Umberto I di Enna, diretta da. Giovanni Bologna, ha eseguito il primo intervento per via laparoscopica di Cistectomia radicale con linfoadenectomia per tumore esteso della vescica. In sala operatoria, presente, come Tutor, il Prof. Massimo Madonia, Direttore della Scuola di Specializzazione della Clinica Urologica di Sassari.

Presso l’Unità Operativa di Urologia, si eseguono interventi per via laparoscopica anche per asportazione di tumore della prostata. “Dopo gli interventi sulla prostata, -afferma Giovanni Bologna – ampliamo l’offerta terapeutica per problematiche oncologiche nella branca urologica, a completamento di un percorso di crescita già intrapreso dalla nostra Unità Operativa, ed è con grande soddisfazione che registriamo la riuscita dell’intervento e le ottime condizioni del paziente.”.