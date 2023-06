Villarosa, il nuovo vicesindaco è Ippolito

Dopo le dimissioni del vicesindaco di Villarosa, Rosa Maria Lavalle, il sindaco Franco Costanza ancora non ha completato la sua giunta con la nomina del nuovo assessore.

Il nuovo vicesindaco

Nel frattempo, però, ha assegnato il ruolo di vicesindaco all’assessore Giuseppe Ippolito con deleghe Sport, Turismo, Agricoltura e Verde urbano. L’addio di Lavalle, assessore esterno, che ha rimesso il mandato amministrativo nelle mani del sindaco Costanzo il 27 maggio scorso per incompatibilità, in quanto la figlia ha sposato il consigliere comunale Alberto Di Nicolò, e il ritardo di una nuova nomina, non aveva mancato di sollevare polemiche da parte dell’opposizione per “il vuoto istituzionale che si era

venuto a creare”.

Le parole di Ippolito

Grande soddisfazione mostrata da tutti i componenti della maggioranza per la nuova carica a Ippolito. “Un ringraziamento particolare va alla prof. Lavalle –dichiara il neo vicesindaco- che in questo primo anno di nuova amministrazione Costanza ha collaborato con passione al raggiungimento di alcuni obiettivi con grande spirito di squadra. Ha sempre manifestato disponibilità e sono sicuro che continuerà a collaborare con l’amministrazione per portare avanti progetti importanti e strategici per la nostra comunità”.

“Ringrazio –ha aggiunto Ippolito- tutti coloro che mi sono vicini e mi sostengono senza nulla chiedere, perché credono nel progetto e nel percorso politico che portiamo avanti, in nome dell’obiettivo comune. Per quanto mi riguarda, posso garantire che svolgerò il mio ruolo con umiltà, con passione civile, con semplicità, senza troppi formalismi, cercando sempre di ascoltare tutti e di essere sempre dalla parte di chi ha bisogno”. Intanto Ippolito da qualche mese è già al lavoro per la programmazione degli eventi estivi che partiranno già dal mese di luglio con musica, teatro e altri tipi di intrattenimenti, così da

coinvolgere un pubblico di tutte le fasce di età”.

Giacomo Lisacchi